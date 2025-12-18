川普祭H-1B等移民政策恐影響勞動力 股東促亞馬遜等企業說明

快訊

中央社／ 紐約17日綜合外電報導
電子零售龍頭亞馬遜（Amazon）。（路透）

根據路透社取得的文件，一個與工會結盟的投資團體今天致函亞馬遜沃爾瑪與Alphabet，要求說明美國總統川普移民政策對公司財務和供應鏈造成的影響。

路透社報導，SOC投資集團（SOC InvestmentGroup）持有這3家公司各不到1%的股份，這些公司也是外籍專業技術人才H-1B簽證核准數量名列前茅的企業。

SOC希望企業說明將如何因應川普為新簽證核准設下的10萬美元（約新台幣318萬元）規費新制。SOC過去曾成功透過類似提案，說服企業進行種族平等審查，並揭露更多遊說活動相關資訊。

SOC執行董事巴特爾（Tejal Patel）告訴路透社：「具備相關技能的勞動力供應…對公司的長期表現至關重要。如果他們因為招募不到合適人才，而未能滿足消費需求或應對競爭，將對公司長遠價值構成威脅。」

信函內容顯示，SOC同時要求亞馬遜（Amazon）與沃爾瑪（Walmart）詳細說明，川普包括突擊檢查農場的移民政策，如何影響替超市補貨所需的卡車運輸與農業部門。

根據SOC投資集團，SOC與其合作資金持有約1700萬股沃爾瑪股票、3100萬股亞馬遜股票以及4100萬股谷歌（Google）母公司Alphabet股票。

Google與沃爾瑪沒有立即回應置評請求。亞馬遜拒絕置評。

自9月起生效的H-1B簽證規則修訂，在紐約與加州矽谷等地引發恐慌。在這些地區，有數以千計的移民受聘於大型科技與金融公司，尤其是亞裔。政策變動引發了將職缺遷往美國境外的討論。國會議員也致函企業，要求提供取得H-1B簽證員工數量的詳細資訊。

數天前，川普才剛簽署行政命令，指示監管機關考慮對投票顧問機構（proxy advisors）實施新規定，使企業更容易在股東委託書中忽視類似SOC的股東提案。SOC的提案預計將於明年公司年度股東大會上表決，雖然僅具建議性質，但一旦獲得超過3成支持，企業往往會據此調整政策。

儘管SOC希望能與這3家公司進行「具建設性的交流」，以促使揭露更多訊息，但巴特爾表示，若企業未將提案列入委託書中，SOC將「考慮包括訴訟在內的所有選項」。

