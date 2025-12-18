川普三度當總統？美憲法學者將出書討論 幕僚長曝川普屢提此事秘辛

華爾街日報報導，美國憲法學者兼律師德蕭維茲（Alan Dershowitz）正撰寫一本書，探討美國總統川普是否能在憲法框架下三度執政。川普16日收下書的初稿，並與德蕭維茲討論。德蕭維茲17日受訪時表示，他已告訴川普，憲法在這個問題上並不明確。

美國憲法第二十二修正案規定，任何人不得當選總統職位超過兩次，但川普及其政府一再拋出2028年再度參選的暗示，德蕭維茲則在預計2026年出版的新書《川普總統是否能合憲第三度執政？》（Could President Trump Constitutionally Serve a Third Term）中，列舉多種不同情境下可能第三度執政的情形。

德蕭維茲表示，他在白宮橢圓形辦公室與川普會面時，將書稿交給對方。據他轉述，川普表示自己打算閱讀，並詢問他對第三任期問題的結論。曾在川普第一任期遭國會彈劾時擔任辯護律師的德蕭維茲表示：「我說，總統是否能擔任第三任期仍不明確，法律上是否允許也不清楚。」

根據德蕭維茲的說法，兩人討論完書籍主題後，川普微笑了一下，隨即將話題轉往其他議題。他表示，川普「把這當成一個有趣的思想性問題」，但也強調：「我是否認為他會競選第三任期？不，我不認為他會競選第三任期。」

川普10月受訪時曾表示，憲法「相當清楚」規定他「不能再參選」。Axios報導，白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）透過電郵表示：「從未有任何一屆政府，能在不到一年的時間內，取得像川普政府這麼多的成就。」她並補充指出：「如果川普總統能在位更久，美國人民將會非常幸運。」

此外，白宮幕僚長威爾斯則在日前出版的《浮華世界》專訪中指出，川普「知道他不能再參選」，但也表示川普「玩得很開心」，因為他知道自己的發言「把很多人逼瘋了」。