快訊

不滿種的菜全死憤而揮刀 林口男砍死老農竟還赴工地上班…新莊落網

助3殯葬業者搶生意…新北市消防局集體收賄洩密 14人起訴

終於有喜事！Energy書偉愛妻宣告懷「雙馬寶」：最甜蜜的聖誕禮物

聽新聞
0:00 / 0:00

今年初美航客機與黑鷹空中相撞釀67死 美國政府承認存在過失

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國華府1月29日發生美國航空5342號班機​​與美軍一架黑鷹直升機空中相撞，造成67人罹難，圖為一艘載有起重機的駁船2月5日運走部分殘骸，同時一架美航飛機正在降落。路透
美國華府1月29日發生美國航空5342號班機​​與美軍一架黑鷹直升機空中相撞，造成67人罹難，圖為一艘載有起重機的駁船2月5日運走部分殘骸，同時一架美航飛機正在降落。路透

美國華府1月29日發生波多馬克河空中撞機事件，由美國航空子公司PSA航空負責營運的美航5342號班機，與美軍一架黑鷹直升機空中相撞，造成兩機所有乘客、機組人員與軍人共67人全數罹難。美國政府承認在此事件中存在過失，並表示願意就此向罹難者家屬支付賠償。

華爾街日報報導，美國司法部17日向聯邦法院提交文件，回應其中一名遇難乘客遺孀克拉夫頓（Rachel Crafton）提出的訴訟。克拉夫頓9月狀告聯邦航空總署（FAA）、美國陸軍、美航及PSA航空存在「系統性失誤」，應對這起發生於雷根華盛頓國家機場附近的空難負責，其他罹難者家屬也陸續提出類似的索賠。

司法部表示，陸軍飛行員「未能保持警覺」，並避開美航5342號班機。司法部律師在提交的文件中寫道：「他們的行為在事實上構成事故原因，同時也是法律上可歸責的近因。」

文件同時指出，負責雷根華盛頓國家機場空域的飛航管制員未適當提醒飛行員，直升機與客機正處於碰撞路線上，但也補充表示，美航飛行員本應透過碰撞警告系統得知直升機的位置，卻未能保持足夠警覺避開。

美航及PSA航空分別遞狀聲請駁回訴訟，否認違反聯邦法，並聲稱包括飛航管制員和陸軍飛行員在內的美國政府，應對此次空難負責。美航律師在文件中表示，對原告尋求救濟的訴求表示同情，但「適當的法律救濟對象不是美國航空，而是美國政府」。

美航發言人拒絕評論政府提交的文件。克拉夫頓的律師未立即回應置評請求。司法部發言人也拒絕評論。美國國家運輸安全委員會（NTSB）已就這起空難展開為期數月的調查，以釐清其可能原因，完整調查預計將於明年完成。

美國航空 文件 司法

延伸閱讀

白宮總統星光大道設銘牌　批拜登等民主黨籍前任

美國會通過廢止凱撒法案　永久終結對敘利亞制裁

野村投信：看好美國、台灣與中國大陸 債券加碼非投資等級債

川普自評經濟A+++++可信？諾獎經濟學得主：美國經濟已進入「衰退前期」

相關新聞

川普年終演說重點一次看！18分鐘沒脫稿 猛誇經濟施政沒提台灣

美國總統川普第二任期第一年將邁入尾聲，在支持度下滑、經濟與通膨壓力未解的背景下，他在美東時間17日晚間發表全國演說，回顧...

川普演說喊「榮景在即」是畫大餅？經濟數據未配合演出

美國總統川普周三晚間向全美發表大約20鐘的演說，白宮將其定位為年度施政回顧。他在演說中大力宣揚任內經濟成就，並承諾美國將...

今年初美航客機與黑鷹空中相撞釀67死 美國政府承認存在過失

美國華府1月29日發生波多馬克河空中撞機事件，由美國航空子公司PSA航空負責營運的美航5342號班機，與美軍一架黑鷹直升...

關稅賺很多川普發「戰士紅利」 逾百萬軍人可獲1776美元

美國總統川普17日向全國發表談話，他宣布超過145萬名美國軍人將獲得「戰士紅利」（warrior dividend），每...

反猶槍擊案震撼全國　澳洲啟動反仇恨與反激進行動

雪梨知名景點邦代海灘（Bondi Beach）一場針對猶太節慶的槍擊案造成15人死亡後，澳洲總理艾班尼斯（Anthony...

白宮總統星光大道設銘牌　批拜登等民主黨籍前任

美國白宮在總統川普所設「總統星光大道」歷任領袖照片下方加裝多塊新銘牌，內容對多位民主黨籍前任總統提出嚴厲批評，嘲諷拜登是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。