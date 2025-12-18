川普年終演說重點一次看！18分鐘沒脫稿 猛誇經濟施政沒提台灣

美國總統川普第二任期第一年將邁入尾聲，在支持度下滑、經濟與通膨壓力未解的背景下，他在美東時間17日晚間發表全國演說，回顧近一年來施政成果並談及未來政策方向。他延續一貫論調，多次將移民、經濟與國際問題歸咎於前任拜登政府，同時力挺關稅政策、自誇已「結束8場戰爭」，並宣布將發放軍人紅利與推動住房改革。

這場演說完全以美國內政為主，川普未提到台灣、中國或其他國家。外媒注意到，川普這次演說罕見沒脫稿演出，但多項施政說法與實際數據不符，且避談近來與委內瑞拉急速升溫的緊張關係。整體來說，並未提出重大的新政策。

川普罕見沒脫稿演出 語氣急促強烈

這場演說在美東時間17日晚間9時登場，約18分鐘。CNN指出，川普罕見快速照稿宣讀，幾乎沒有即興發揮，且整體語氣急促強烈。華盛頓郵報引述川普第一任時的白宮首席策略長班農提到，這次受眾不光是川普基本盤，還有黃金時段收看電視的主流觀眾，班農擔心川普語氣對電視觀眾而言可能過於強烈。

一場演說兩位總統 「拜登、拜登、拜登」

川普整場演說至少提到拜登7次，列舉一長串對拜登時期的不滿，包括開放邊境、容許跨性別男性參與女子運動、犯罪問題、簽下一堆史上最糟貿易協議等。

尤其經濟方面，美聯社指出，川普一方面堅稱自己解決諸多問題，一方面將經濟問題歸咎於拜登和民主黨，間接承認選民對通膨與經濟現況不滿。 美聯社質疑，川普還能將經濟問題怪給拜登多久？

重申關稅發揮作用 灌水美國外資破紀錄

川普持續迴避通膨問題，堅稱關稅正在發揮作用，促使創紀錄的企業回流美國並大量興建工廠，並重申「關稅，這是我最喜歡的詞」。

川普提到自己第二任內斬獲「破紀錄的18兆投資」。不過，CNN指出這個數字並不屬實，根據白宮官網的數字為9.6兆美元。此外，實際數據顯示，2025年美國工廠建設投資已較2024年高點下滑，製造業復興的證據仍有限。

自誇擺平8場國際衝突 創中東和平是「3000年來第一人」

「我恢復了美國力量，在10個月內解決了8場戰爭，」川普自誇，「我結束加薩戰爭，3000年來首次為中東締造和平」。

根據BBC，川普所稱8場衝突應為以哈戰爭、以色列與伊朗、巴基斯坦與印度、剛果與盧安達、泰國與柬埔寨、亞美尼亞與亞塞拜然、埃及與衣索比亞。

CNN指出，川普確實在部分衝突發揮調停作用，但有的實際上並未發生戰爭，有的短暫停火後再度爆發衝突，「8場」這個數字顯然不屬實。

未提出重大新政策

另外，川普透露，2026年將提出「美國史上最強力的住房改革計畫」，但他並未說明具體內容。

川普表示，政府將於2026年推動更強力的住房政策，承諾很快提名新的聯準會主席，並公布向美國軍人發放每人1776美元「戰士紅利」（Warrior Dividend），約5.7萬台幣。川普並稱資金來自關稅收入，但專家指出，關稅收入依法須由國會支配，相關財源與合法性仍不明確。

媒體短評

紐約時報報導，川普演說「謊話連篇」，並描述「這場18分鐘演說要讓事實查核人員忙上好幾個小時」。

衛報指出，川普重複多項先前已被查證不實的說法，包括外國投資金額、犯罪率、移民人數、蛋價與藥價降幅等。

路透報導，值得注意的是，這場演說並未聚焦於外交政策，儘管相關議題在川普第二任期中占據相當比重。川普也未提及美軍近期在拉丁美洲外海的軍事行動，以及與委內瑞拉急遽升溫的緊張關係。