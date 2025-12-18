快訊

斜槓被逼的！ 八年級生看職場：僅一份工作會被老闆吃死

為什麼總遇到電話響一聲就掛斷或無聲電話？專家急曝4原因：會身陷危機

春節前後小心「規模6以上地震」 郭鎧紋示警：距前次已超過平均值

聽新聞
0:00 / 0:00

關稅賺很多川普發「戰士紅利」 逾百萬軍人可獲1776美元

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（歐新社）
美國總統川普。（歐新社）

美國總統川普17日向全國發表談話，他宣布超過145萬名美國軍人將獲得「戰士紅利」（warrior dividend），每人將獲得1776美元；川普說，美國因為關稅賺得很多錢，指沒有人比美國軍人更有資格領取這樣的紅利，他恭喜大家。

川普17日晚間向美國全國發表談話，川普稱他從拜登政府手上接下爛攤子，不但有最糟糕的通貨膨脹，且邊境對外開放，遭到來自監獄、精神病院等地方的非法移民入侵，其中有毒販、幫派分子，甚至有殺人犯；川普表示，這就是拜登政府允許發生的事情，永遠不能讓這樣的事情再發生。

川普也說，美國曾經達成最糟糕的貿易協議，成為各國的笑柄，但他們現在再也笑不出來了；川普表示，過去11個月來，川普政府帶給華府比過去歷屆政府更多的正向改變。

川普誇耀自己的政績，指他不需要國會的幫忙就關閉美國的邊境，並把罪犯驅逐出境；川普表示，他過去10個月來幫忙談和8場戰爭，也讓美國人質從加薩獲得釋放；川普表示，政府不但讓經濟從衰退邊緣回頭、讓物價快速降低，一般工廠勞工在川普政府執政之下，薪資也大幅成長，所有政府創造的工作機會也都出現在私人部門當中。

川普指出，川普政府通過又大有美法案，其中包含許多減稅措施，估計很多美國家庭一年可以節省1萬1000美元至20000美元之間，明年春季更預料是最大的退稅季節。

川普也宣布超過145萬名美國軍人可以在耶誕節之前獲得「戰士紅利」；川普表示，為紀念美國在1776年建國，每名軍人可以獲得1776美元，而支票已經在路上。

川普 美國 軍人 關稅

延伸閱讀

任職不到10個月　邦吉諾將卸任FBI副局長

美參院通過國防授權法 10億美元挹注台灣安全合作倡議

川普自評經濟A+++++可信？諾獎經濟學得主：美國經濟已進入「衰退前期」

川普下令封鎖運輸船 委內瑞拉風雲 油價走升

相關新聞

關稅賺很多川普發「戰士紅利」 逾百萬軍人可獲1776美元

美國總統川普17日向全國發表談話，他宣布超過145萬名美國軍人將獲得「戰士紅利」（warrior dividend），每...

白宮總統星光大道設銘牌　批拜登等民主黨籍前任

美國白宮在總統川普所設「總統星光大道」歷任領袖照片下方加裝多塊新銘牌，內容對多位民主黨籍前任總統提出嚴厲批評，嘲諷拜登是...

川普說不久將宣布Fed主席人選 此外他還說了些什麼

川普總統周三在白宮發表全國談話表示，他不久將宣布下任聯準會（Fed）主席人選 。

川普演說稱上任時接手爛攤子 宣布耶誕節前向軍人發放「戰士紅利」

美國總統川普於美東時間17日晚間9時（台灣時間18日早上10時）向全國發表演說，表示自己接手政權時局勢混亂，上任後即刻展...

川普金卡對陸富裕人士沒吸引力？有個大風險且一項期待落空

美國總統川普今年推出的「金卡」移民計畫，以高額費用換取永久居留權，一度引發富裕中國家庭關注，但在日前申請細節後，熱度明顯...

下屆美國政府承認嗎？川普「金卡」在中國降溫…疑慮讓富豪卻步

美國政府近日宣布推出「金卡」的申請網站，開放願意支付至少100萬美元的人士申請移民簽證，但中國大陸的富豪似乎興趣缺缺。移...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。