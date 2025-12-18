快訊

斜槓被逼的！ 八年級生看職場：僅一份工作會被老闆吃死

為什麼總遇到電話響一聲就掛斷或無聲電話？專家急曝4原因：會身陷危機

春節前後小心「規模6以上地震」 郭鎧紋示警：距前次已超過平均值

川普演說稱上任時接手爛攤子 宣布耶誕節前向軍人發放「戰士紅利」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普17日走下停在白宮南草坪的陸戰隊一號直升機。美聯社
美國總統川普17日走下停在白宮南草坪的陸戰隊一號直升機。美聯社

美國總統川普於美東時間17日晚間9時（台灣時間18日早上10時）向全國發表演說，表示自己接手政權時局勢混亂，上任後即刻展開整頓與修復。

川普表示，他上任時承接的是一個爛攤子，並在就職後立即著手整頓。他批評美國邊境長期處於開放狀態，導致數百萬人「入侵」，並將這一情況歸咎於拜登政府，同時強調自己的政府為華府帶來的正面改變超過任何前任總統，還宣稱僅在短短幾個月內，美國已從最糟轉為最好，尤其是在移民議題上。

川普進一步聲稱，自他重返總統職位以來，海上毒品走私已下降90%，並發表「重大宣布」：超過145萬名美國軍人將在耶誕節前獲得一筆特別的「戰士紅利」（warrior dividend），每人可領取1,776美元（約台幣5萬7000元），以紀念美國於1776年建國。

衛報指出，川普重複老生常談的內容，列舉所有主要的「讓美國再次偉大」（MAGA）論點，一開始就批評前總統拜登，並重複競選造勢熟悉的說法，炫耀他的移民政策和關稅。

美國 川普 移民

