任職不到10個月　邦吉諾將卸任FBI副局長

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導
美國聯邦調查局（FBI）副局長邦吉諾（Dan Bongino）今天宣布將於明年1月卸任，這位曾任右翼Podcast主持人的官員，任職至今還不到10個月。

現年51歲的邦吉諾在社群平台X發文宣布辭職，未說明原因，但美國總統川普表示，他認為邦吉諾希望回歸其廣受歡迎的Podcast節目。

川普對記者說：「丹（邦吉諾）做得很好，我想他只是希望回到自己的節目。」

邦吉諾在加入FBI之前具有執法背景，他曾任紐約市警察與特勤局（Secret Service）探員，但他的任命相當不尋常，因為FBI的第二把交椅傳統上由職業官員擔任。

他3月上任，短暫的任期曾傳出與司法部長邦迪（Pam Bondi）關係緊張。

在X的貼文中，邦吉諾感謝川普、邦迪以及FBI局長巴特爾（Kash Patel）「給予他帶著使命感服務的機會」。

邦吉諾以自己名字命名的Podcast曾擁有全美最廣大的聽眾群之一，且經常宣揚陰謀論，包括聲稱2020年大選結果是從川普手中「被竊取的」。

