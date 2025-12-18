面見川普前夕表態 Fed 理事沃勒：美國最多可再降息 1 個百分點

聯準會（Fed）理事沃勒在美國總統川普準備面談Fed下任主席人選前表態，美國應再降息多達1個百分點 。

沃勒是接掌Fed呼聲最高的內部人選 ，他警告美國就業成長如今已「趨近於零」，並表示明年應以「溫和步調」降息以支撐勞動市場 。

他周三在耶魯大學執行長峰會上說：「就業成長已趨近於零，這並非健康的勞動市場 。」

沃勒談到既不刺激也不抑制經濟成長的利率水準時說：「我仍認為，我們距離中性利率可能還有 50 到 100 個基點 。我們仍有空間，可以進一步降息 。」

沃勒正爭取接替明年5月任期屆滿的鮑爾，擔任下任Fed主席 。川普近幾個月積極鼓吹降息 ，並痛批鮑爾動作不夠快 。

沃勒一直是降息的堅定支持者，他主張在勞動市場走弱之際，出手支撐就業的必要性已超過通膨帶來的任何風險 。他說：「我完全沒看到任何證據顯示通膨預期正在升溫 。」

沃勒說：「我們並未看到就業大幅下滑或勞動市場崩跌，只是持續緩步走軟 。因此我們可以按部就班降息，我不認為需要採取任何激烈手段 。」

沃勒是經濟學家和Fed幕僚心中接替鮑爾的首選。自本周證實他將面見川普後，他的勝算隨之看漲，在預測市場的看好程度僅次於國家經濟會議主席哈塞特，並領先前Fed理事華許。

哈塞特因和總統關係密切，引發華爾街對 Fed 獨立性的疑慮 。美國財政部長貝森特周三淡化了外界對哈塞特是否適任的疑慮 。

貝森特說：「我認為對哈塞特的任何疑慮都很荒謬 。他是一位極其優秀的經濟學博士，有深厚的個人見解，他和其他選一樣，都會是很好的 Fed 主席 。」