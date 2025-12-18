3美方人員敘利亞殉職　覆旗靈柩返國川普迎靈

快訊

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

敘利亞疑遭伊斯蘭國（IS）攻擊者殺害的3名美國人員，覆旗靈柩今天返抵美國，總統川普（Donald Trump）親自出席迎靈儀式。

法新社報導，川普在戰爭部長赫格塞斯（PeteHegseth）陪同下，前往德拉瓦州多佛空軍基地（Dover Air Force Base），出席這3名罹難者的迎靈儀式，家屬也在場見證。

當天寒風凜冽，川普、赫格塞斯等人佇立在空軍運輸機艙口，在護柩士兵將覆蓋國旗的棺木逐一抬下飛機時紛紛行禮致敬，直到士兵將靈柩安置於等候的車輛之中。

罹難者分別為美國陸軍中士霍華德（WilliamNathaniel Howard）、托瑞斯-托瓦（Edgar Brian Torres-Tovar），以及來自密西根州的平民通譯員沙卡特（Ayad Mansoor Sakat）。根據美軍說法，3人是13日在敘利亞中部城鎮巴邁拉（Palmyra）遇害，攻擊者鎖定美國及敘利亞部隊車隊發動襲擊，隨後遭擊斃。

這場襲擊行動也造成3名美軍受傷。

由美國率領的聯合部隊近幾個月多次在敘利亞執行空襲與地面行動，鎖定疑似伊斯蘭國分子，敘利亞安全部隊通常也配合參與行動。

