美國會報告：中國利用美能源部所資助研究取得核技術

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

美國聯邦眾議院2個委員會今天發布報告指出，美國能源部資助的研究人員正遭到中國藉合作關係利用，讓中國軍方能接觸到敏感核技術及能有經濟與國家安全相關應用的創新科技。

美聯社報導，鑒於美中兩國正處於激烈的科技與軍備競爭，這場競賽也將形塑未來全球秩序；這份調查來自美國國會為了防止美國的研究促成中國軍力增強，而推動設立防火牆。

美國眾院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（House Select Committee on the Strategic CompetitionBetween the United States and the Chinese CommunistParty）及教育與勞動力委員會（Committee onEducation and the Workforce）的調查人員發現，有4300多篇在2023年6月至今年6月間發表的學術論文，涉及美國能源部資助的科學家與中國研究人員的合作；其中約半數牽涉的中國研究人員，與中國的軍事或工業基礎有關聯。

令人格外擔憂的是，調查人員發現，美國聯邦資金投入的研究，合作對象包括直接替解放軍工作的中國國有實驗室和大學，有些甚至早就名列美國國防部的1份資料庫，當中列出有哪些中國軍事公司在美國有業務。

報告還提到，美國研究人員的合作對象包括遭指責發動網路攻擊或在中國侵犯人權的團體，報告並詳述這類合作如何進行。

美國能源部除了會固定資助與核能或核武發展及處理有關的先進研究，還會資助一長串高科技領域研究，如量子運算、材料科學和物理學，每年發出的補助金達數億美元。

美國能源部並負責管理17座美國國家實驗室，許多科技的研發都是由這些實驗室帶領。

這份國會報告的作者指出，美國能源部數十年來未能採取措施來確保資助的研究不讓中國受益，「這些長期的政策失誤與不作為，已使得美國納稅人資助的研究容易遭到中國的國防研究、產業基礎及國家主導的技術轉移活動來利用」。

他們表示，美國必須採取更多行動來保護高科技研究，確保納稅人資助的研究成果最終不會讓北京受惠。他們建議數項變革來加強保護美國的科學研究，包括讓美國能源部依據新政策來決定是否資助牽涉中國合作關係的研究。

這些作者的建議包括：對研究進行國家安全風險評估時，採用1套新的標準化做法；以及要求美國能源部在發現研究工作與中國有關聯時，須與其他美國政府機關分享消息，以便更容易察覺問題。

