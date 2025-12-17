快訊

【即時短評】老柯說沒空間 恰吉說有意見 賴卓還要蠻幹「不副署」？

六都任期最長！台南消防局長李明峯閃辭5天 晚間驚傳在旅館負傷送醫

川普自評經濟A+++++可信？克魯曼：美國經濟已進入「衰退前期」

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

美國總統川普最近應媒體要求給經濟現況評分，他打的分數是「A+++++」。但日前公布的美國11月就業數據顯然沒那麼樂觀。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼指出，美國11月非農就業數據顯示，就業人數雖未墜崖，但就業成長疲弱。儘管此刻宣告美國經濟已陷入衰退還言之過早；但最新數據至少顯示，美國經濟已進入「衰退前期」：就業數據已疲弱到可認真擔憂衰退即將降臨。

首先，美國11月標題失業升至4.6%，遠高於2024年平均的4%。受聯邦政府關門影響，10月數據不可得，但若依據9月失業率4.4%和11月的4.6%的平均值回推，10月失業率假設是4.5%，那麼，過去三個月失業率將觸發「薩姆規則」，預示經濟衰退近在眼前。

檢視涵蓋面更廣的數據，會發現美國經濟現況更糟。勞工部勞動統計局（BLS）共編製六種失業率指標，最常引用的是U-3（積極找工作但未找到的勞工人數），但最廣的指標是U-6（包含只能將就兼職工作和暫時放棄謀職的勞工）。自1月以來，U-6已大幅躍升，9月時達到8.0%，11月更衝上8.7%。

更多證據印證就業市場疲弱並持續惡化。例如，長期失業（至少27個月沒工作）想找工作但找不到的勞工，人數自2024年已從145萬人增至191萬人，增幅將近三分之一。意思是，失業者如今更難找到工作。

BLS對雇主的意見調查，更戳破川普誇口將重振藍領勞工就業的牛皮。事實上，美國藍領工作正日益流失，是新冠肺炎疫情爆發以來首先。藍領工作比一年前縮減6.5萬人，反映製造、運輸和採礦業工作正迅速縮減。

所以，16日公布的就業報告，儘管尚未觸動警鈴大響，但已暴露出美國經濟已惡化到確實有充分理由擔心。

而川普政府難辭其咎，理由有三：

一，川普1月上任時，繼承的是狀態遠比今天良好的經濟，包括低失業率、就業快速成長，以及通膨走低。

二，川普激進又變化莫測的政策，包括（違法）大幅提高關稅、大規模遣返移民、給富人大幅減稅、大砍對窮人和中產階級的福利、大裁聯邦雇員、撤銷對綠能計畫的投資和對農民的補貼，都已顯著傷害經濟，僅加密幣和人工智慧（AI）是唯二例外。

三，川普既然誇耀美國經濟值得「A+++++」的評價，又怎能把經濟轉惡怪罪於前任的拜登政府？

川普17日晚間即將發表全國電視演說，想必會對上任以來的「政績」自吹自擂，但事實證明毫不可信。

經濟衰退 美國 失業

延伸閱讀

塞爾維亞1開發案不進行 總統證實：川普女婿庫許納公司撤資

布朗大學2死槍擊案過4天凶嫌仍在逃！紐時曝警2度鬧烏龍 川普怒開飆

支持川普軍事干預委內瑞拉 諾貝爾和平獎得主馬查多受邀文學節遭抵制

國防計畫屢超支延宕 傳川普政府擬出手限制業者股票回購與發股利

相關新聞

船隻疑涉毒品走私遭攻擊…美軍行動引議 美戰爭部長：沒計劃公布影像

美軍9月2日在加勒比海對一艘疑似從事毒品走私的船隻發動攻擊引發質疑，美國戰爭部長赫格塞斯今天說，沒有公開發布完整、未剪輯...

白宮幕僚長狠批川普范斯 政治老江湖的她故意還是凸槌？

在美國川普政府內部備受敬重的白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）接受《浮華世界》訪問時，對美國總統川普、副總統范斯、司法部長邦迪，以及曾經帶領「政府效率部」的馬斯克等重量級人物有一針見血的赤裸裸批評，並公開談到她與川普和其他官員的不同意見。文章在12月16日刊出後極具殺傷力，而這些被批評的人還忙著為她緩頰。威爾斯熟悉政治和媒體操作，她為什麼會犯這樣的錯誤？還是她故意為之？

白宮幕僚長威爾斯《浮華世界》專訪風暴：老江湖的算計絕非失言

12月16日，《浮華世界》（Vanity Fair）一篇基於威爾斯全年11次訪談的專訪橫空出世，瞬間點燃政治圈。她對川普...

布朗大學2死槍擊案過4天凶嫌仍在逃！紐時曝警2度鬧烏龍 川普怒開飆

紐約時報報導，美國常春藤盟校布朗大學13日下午驚傳槍響，一名蒙面男子闖入教室開火，造成2名學生喪命與9人受傷。校方與警方...

柯克之死是遭內部背叛？保守派網紅拋陰謀論震撼遺孀

保守派名嘴甘蒂絲‧歐文斯(Candace Owens)是在YouTube、Instagram擁有數百萬追蹤粉絲的網紅，播...

國防計畫屢超支延宕 傳川普政府擬出手限制業者股票回購與發股利

美國總統川普與五角大廈長期批評國防產業成本高昂、進度緩慢且體制僵化，並承諾將推動重大改革，讓軍事裝備生產更具彈性。路透1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。