川普挺威爾斯 范斯讚她忠實

白宮幕僚長威爾斯接受「浮華世界」訪問時，形容川普總統「有酒鬼性格」。川普十六日接受紐約郵報訪問時認同威爾斯看法，還表示信任威爾斯繼續任幕僚長。被威爾斯批評的副總統范斯、司法部長邦迪等人，也都表態力挺她。

川普說：「我不喝酒，這點大家都知道，但我常說，如果我有喝酒，我很可能變成酒鬼。我自己講過非常多次。這是一種控制欲非常強的個性。」

他表示，很慶幸自己並不喝酒，否則很可能變成占有欲強且沉溺成癮的人格，「以前我就講過很多次」。

川普的兄長佛瑞德．川普酗酒成癮導致健康惡化，一九八一年心臟病過世，享年四十二歲。

白宮稱威爾斯的說法被斷章取義，並稱文章未納入其他讚揚政府的評論。

川普表示，「我沒有讀那篇文章，我也不看『浮華世界』，但威爾斯的工作表現非常出色。不過，根據我聽到的說法，報導裡面的事實是錯的，那名採訪者刻意誤導。」

威爾斯在訪問中形容副總統范斯「十年來一直是陰謀論主義者」，而且因為「政治因素」，從「絕不挺川普」變成支持川普。

威爾斯說，范斯如果有意問鼎二○二八年總統大選，可望獲得共和黨提名，屆時她將率先力挺范斯。

范斯十六日在賓州艾倫鎮對此表示：「有時候我是陰謀論主義者，但我只相信真實的陰謀論。」他說，他跟威爾斯不管在私下或公開談話都常拿這點開玩笑。

他表示，威爾斯是效率極佳的白宮幕僚，一直是川普的忠實助理，不會對川普說一套卻在背後做一套，或在川普背後搞破壞，「這就是你想要的助理」。

范斯說，雖然會跟威爾斯意見不同，但她從來不曾背叛川普。

邦迪則在Ｘ發文表示，「我的朋友威爾斯」每天都在奮力推動川普的施政，「任何試圖分裂本屆政府的行為都將失敗」。

大西洋月刊報導，威爾斯為何會對川普和閣員發表如此直白的談話，引發華府各界猜測。報導曝光後，白宮幕僚說，威爾斯曾致電西廂同僚試圖進行危機控管，堅稱她的話被斷章取義，而川普政府集體聲援，凸顯威爾斯對川普的重要性。