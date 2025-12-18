白宮幕僚長爆料：川普有酒鬼性格

「浮華世界」雜誌十六日刊出白宮幕僚長威爾斯專訪與人物特寫，威爾斯受訪時形容美國總統川普「有酒鬼的性格」，副總統范斯「十年來一直是陰謀論者」，司法部長邦迪處理「淫魔」富豪艾普斯坦檔案事件「完全搞砸」。

資深記者魏波爾（Chris Whipple）今年專訪威爾斯十一次，寫出這篇報導。威爾斯（Susie Wiles）大爆川普政府內幕並批評閣員，引人側目。

威爾斯受訪時說，曾與川普達成協議，要求他二度執政上台三個月後，就不要再繼續找政敵尋仇，但後來顯然徒勞無功。她說，川普沒有時時刻刻想要報復，「但如果有機會，他不會放過」。

威爾斯證實川普以刑事起訴報復對手，被問到紐約州檢察長詹樂霞被控房貸詐欺，威爾斯承認，「好吧，這可能是報復」。

威爾斯說，川普雖然滴酒不沾卻「有酒鬼性格」。她說，川普個性與她的父親、知名體育主播薩默羅爾（Pat Summerall）很像，酒鬼黃湯下肚後個性特質就會放大，川普覺得自己「無所不能，完全可為所欲為」。

威爾斯說，她曾力勸川普不要特赦二○二一年國會暴動事件犯行最嚴重的被告，但川普照樣特赦。她還表示，由於幕僚意見分歧，她在川普四月宣布對等關稅前曾設法擋下但未成功。

儘管川普偶爾暗示可能競選第三任期，威爾斯表示「他知道自己不能再選了」，美國憲法規定「相當明確」，而且川普曾親口對她這麼說。

川普在加勒比海轟炸疑似委內瑞拉運毒船，威爾斯為他辯護。她說：「他想繼續炸船，直到委內瑞拉總統馬杜洛服軟為止。在這方面比我懂得多的人都說，他會成功。」

威爾斯也在文中評論其他川普政府要員。她表示，副總統范斯「當了十年的陰謀論者」，並說范斯最初批評川普，但在競選參議員期間改變，「他的轉向發生在競選參議員的時候，我認為這多少帶有一些政治考量」。

威爾斯還說，司法部長邦迪處理淫魔富豪艾普斯坦檔案事件「完全搞砸」，導致川普基本盤支持者要求公布機密檔案的聲浪升高。威爾斯說，川普有出現在艾普斯坦檔案裡，但他沒做任何傷天害理的事。

威爾斯也談到億萬富豪馬斯克。她說：「他公開承認自己使用Ｋ他命，白天睡在行政辦公大樓的睡袋中。他是個相當奇特的怪咖，我想天才大概都是這樣。」

對於這篇報導，威爾斯十六日發聲明說，受訪發言遭到扭曲、斷章取義，「這篇文章是針對我、歷史上最優秀總統、白宮工作人員和內閣成員等虛偽造謠的攻擊文章」。