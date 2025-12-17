受川普政策影響 報告：2025年全球煤炭需求預期創新高
根據國際能源總署（IEA）今天發布的報告指出，部分受到美國總統川普（Donald Trump）政府推動煤炭產業相關政策的影響，2025年全球煤炭需求預期將創新高。
法新社報導，IEA在年度煤炭產業報告中說，今年煤炭需求預期將成長0.5%，達到88.5億公噸的新高。不過，隨著各種替代發電方式的快速成長，預期這個10年內，煤炭需求將逐漸下滑。
川普今年4月簽署「加速煤礦開採」的相關政策，致力於將國內電力生產增加一倍以上，以因應高用電量的人工智慧（AI）技術需求。IEA表示：「美國政府對煤炭的強力政策支持，推升2025年煤炭需求。」
IEA指出，受天然氣價格上漲，以及在美國政府支持下延後燃煤電廠退役等多重因素影響，2025年美國煤炭消費將成長8%。這與過去15年來，美國煤炭需求每年平均下滑6%，形成對比。
至於中國和印度這兩個新興經濟體通常是推動煤炭消費成長的主要動力，正加速滿足不斷增加的電力需求。然而，今年中國的煤炭需求持平，印度需求則反而下滑。
IEA預估，全球最大煤炭消費國中國，未來5年煤炭需求略減。印度今年則是在雨季提早報到且密集的情況下，推升水力發電，帶動煤電需求下降，這是50年來僅有的第3次。
