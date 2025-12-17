川普政府點名「危言聳聽」 擬解散美國國家大氣研究中心引反彈
美國總統川普政府今天表示，基於對「氣候危言聳聽」的擔憂，計劃解散全球領先的氣候研究機構之一美國國家大氣研究中心，此舉儘管引發反對聲浪，仍將推動進行。
法新社報導，白宮管理及預算局（OMB）局長伏特（Russ Vought）於社群媒體X宣布，美國國家大氣研究中心（NCAR），這個1960年在科羅拉多州波爾德（Boulder）成立，由聯邦政府資助的研究與教育中心，將被拆解。
伏特說，任何被認定為「關鍵」的業務將「移交至其他單位或地點」。他還說：「這座機構是全美最大的氣候危言聳聽來源之一。」
根據今日美國報（USA Today）報導，解散NCAR的行動將即刻展開，並計劃「完全關閉該中心的梅薩實驗室（Mesa Laboratory）」。
傑出學者崔伯斯（Kevin Trenberth）接受華盛頓郵報（Washington Post）訪問時指出，拆散實驗室將造成科學研究上的重大損失。
科羅拉多州民主黨籍州長波利斯（Jared Polis）今天發表聲明說，他未獲白宮官員說明這項計畫。
波利斯表示：「如果消息屬實，這不僅威脅公共安全，也形同對科學的攻擊。若這些削減措施付諸實施，美國在科學探索上將喪失對外國勢力與對手的競爭優勢。」
川普曾將氣候變遷形容為「騙局」，並於9月聯合國大會演說時稱其為針對世界的「史上最大騙局」。
