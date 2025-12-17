川普列芬太尼為大規模毀滅性武器 墨西哥總統批評

快訊

中央社／ 墨西哥市16日綜合外電報導
墨西哥總統薛恩鮑姆。圖／歐新社
墨西哥總統薛恩鮑姆。圖／歐新社

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天表示，芬太尼危機應聚焦於問題根源，並批評美國將這種致命藥物新列為「大規模毀滅性武器」的舉措。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）在強化對拉丁美洲販毒集團的打擊行動同時，昨天說他將芬太尼（Fentanyl）歸類為與核武及化學武器同等級。

川普行政命令指出，「非法芬太尼更接近於化學武器，而非毒品」，其製造與分銷已對美國國家安全造成威脅。

薛恩鮑姆告訴記者：「我已經向川普總統提出，必須處理毒品使用的根本原因，而非僅僅採取將某一類藥物認定為大規模毀滅性致命武器的做法。」

合成鴉片類止痛劑芬太尼的新分類與川普政府針對所謂「販毒恐怖分子」的行動有關，這些行動包括以軍事手段鎖定涉嫌走私毒品的船隻。

這些船隻被認為主要運載的是古柯鹼，而非更致命的芬太尼。芬太尼主要是從墨西哥走私進入美國，而非由哥倫比亞或委內瑞拉經由海路運送。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）報告指出，2024年美國約有8萬人因藥物過量死亡，其中約4萬8000人死於芬太尼等合成類鴉片藥物。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

