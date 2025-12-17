美打擊販毒集團 將哥倫比亞「海灣幫」列為恐怖組織

快訊

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國政府今天宣布將哥倫比亞最大販毒集團「海灣幫」列為恐怖組織。值此之際，海灣幫正在跟哥倫比亞左翼政府談判，而美國總統川普的政府一直試圖削弱哥國總統裴卓的勢力。

法新社報導，目前川普（Donald Trump）政府也正在委內瑞拉周邊海域打擊涉嫌運毒的船隻，並因此引發爭議。委內瑞拉是哥倫比亞的鄰國。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，美國將「海灣幫」（Clan del Golfo）列為「外國恐怖組織」（Foreign Terrorist Organizations）和「特別指定的全球恐怖分子」（Specially Designated GlobalTerrorist），任何美國人給予他們支持將構成犯罪。

盧比歐在聲明中表示：「美國將繼續運用所有可用手段來保護我們的國家，並阻止國際販毒集團及跨國犯罪組織發動的暴力及恐怖活動。」

「我們致力於切斷這些恐怖分子的資金與資源。」

「海灣幫」起源於右翼準軍事組織。根據哥倫比亞軍方情報，該集團得為每年數百噸古柯鹼被運往歐美的情況負責。

現任哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）是這個美國盟邦歷來首位左翼領導人，自2022年當選以來，他積極尋求與武裝團體談判。

本月稍早，裴卓政府與「海灣幫」在卡達展開新一輪會談，雙方同意持續協商。而川普政府一直試圖削弱裴卓的勢力，包括對他本人祭出制裁，盧比歐亦曾公開稱裴卓是「瘋子」。

裴卓今年稍早公開反抗川普驅逐移民政策的核心目標，而外國領袖這麼做實屬罕見。

