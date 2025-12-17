船隻疑涉毒品走私遭攻擊…美軍行動引議 美戰爭部長：沒計劃公布影像

美軍9月2日在加勒比海對一艘疑似從事毒品走私的船隻發動攻擊引發質疑，美國戰爭部長赫格塞斯今天說，沒有公開發布完整、未剪輯影片的計畫。

這起事件也引發外界對美國總統川普（DonaldTrump）政府委內瑞拉政策的疑慮。

路透社報導，赫格塞斯（Pete Hegseth）與國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天就美軍在加勒比海與太平洋地區發動長達3個半月、超過20次對船隻的攻擊，以及造成超過80人死亡的相關行動，向所有聯邦參議員簡報，回應國會議員要求更多資訊的訴求。

美軍昨天在太平洋擊沉3艘船隻，造成8人喪生。

赫格塞斯在國會山莊（Capitol Hill）對記者表示：「根據戰爭部門長久以來的政策，我們當然不會將高度機密的完整未剪輯影片公開給社會大眾。」

這兩位內閣成員隨後也向眾議院全體議員舉行類似簡報。

有關這些打擊行動的疑慮升高，是因為外界得知負責該行動的指揮官於9月2日下令對2名生還者發動第2次攻擊，導致他們身亡。

美國總統川普最初表示，對公開這個影片持開放態度，但隨後將決定權交給赫格塞斯。

民主黨議員離開參議院簡報時表示，簡報時間過短，且川普政府的官員似乎沒有做好充分準備來回答問題。

共和黨國會議員普遍肯定川普的作為。根據政府說法，此舉用來打擊造成美國人喪命的毒品走私。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885