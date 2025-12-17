快訊

聯電公告重訊 大砸7億元參與欣興增資「每股116元、持股約13%」

認愛未滿1年結婚！許允樂被傳有孕雙喜臨門 李玉璽親口回應

船隻疑涉毒品走私遭攻擊…美軍行動引議 美戰爭部長：沒計劃公布影像

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
美國戰爭部長赫格塞斯。圖／美聯社
美國戰爭部長赫格塞斯。圖／美聯社

美軍9月2日在加勒比海對一艘疑似從事毒品走私的船隻發動攻擊引發質疑，美國戰爭部長赫格塞斯今天說，沒有公開發布完整、未剪輯影片的計畫。

這起事件也引發外界對美國總統川普（DonaldTrump）政府委內瑞拉政策的疑慮。

路透社報導，赫格塞斯（Pete Hegseth）與國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天就美軍在加勒比海與太平洋地區發動長達3個半月、超過20次對船隻的攻擊，以及造成超過80人死亡的相關行動，向所有聯邦參議員簡報，回應國會議員要求更多資訊的訴求。

美軍昨天在太平洋擊沉3艘船隻，造成8人喪生。

赫格塞斯在國會山莊（Capitol Hill）對記者表示：「根據戰爭部門長久以來的政策，我們當然不會將高度機密的完整未剪輯影片公開給社會大眾。」

這兩位內閣成員隨後也向眾議院全體議員舉行類似簡報。

有關這些打擊行動的疑慮升高，是因為外界得知負責該行動的指揮官於9月2日下令對2名生還者發動第2次攻擊，導致他們身亡。

美國總統川普最初表示，對公開這個影片持開放態度，但隨後將決定權交給赫格塞斯。

民主黨議員離開參議院簡報時表示，簡報時間過短，且川普政府的官員似乎沒有做好充分準備來回答問題。

共和黨國會議員普遍肯定川普的作為。根據政府說法，此舉用來打擊造成美國人喪命的毒品走私。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

美國 川普 毒品 走私 美軍

延伸閱讀

塞爾維亞1開發案不進行 總統證實：川普女婿庫許納公司撤資

支持川普軍事干預委內瑞拉 諾貝爾和平獎得主馬查多受邀文學節遭抵制

國防計畫屢超支延宕 傳川普政府擬出手限制業者股票回購與發股利

川普再掐委國經濟命脈！石油占出口9成 專家：馬杜洛政權恐撐不了幾天

相關新聞

布朗大學2死槍擊案過4天凶嫌仍在逃！紐時曝警2度鬧烏龍 川普怒開飆

紐約時報報導，美國常春藤盟校布朗大學13日下午驚傳槍響，一名蒙面男子闖入教室開火，造成2名學生喪命與9人受傷。校方與警方...

船隻疑涉毒品走私遭攻擊…美軍行動引議 美戰爭部長：沒計劃公布影像

美軍9月2日在加勒比海對一艘疑似從事毒品走私的船隻發動攻擊引發質疑，美國戰爭部長赫格塞斯今天說，沒有公開發布完整、未剪輯...

白宮幕僚長狠批川普范斯 政治老江湖的她故意還是凸槌？

在美國川普政府內部備受敬重的白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）接受《浮華世界》訪問時，對美國總統川普、副總統范斯、司法部長邦迪，以及曾經帶領「政府效率部」的馬斯克等重量級人物有一針見血的赤裸裸批評，並公開談到她與川普和其他官員的不同意見。文章在12月16日刊出後極具殺傷力，而這些被批評的人還忙著為她緩頰。威爾斯熟悉政治和媒體操作，她為什麼會犯這樣的錯誤？還是她故意為之？

白宮幕僚長威爾斯《浮華世界》專訪風暴：老江湖的算計絕非失言

12月16日，《浮華世界》（Vanity Fair）一篇基於威爾斯全年11次訪談的專訪橫空出世，瞬間點燃政治圈。她對川普...

柯克之死是遭內部背叛？保守派網紅拋陰謀論震撼遺孀

保守派名嘴甘蒂絲‧歐文斯(Candace Owens)是在YouTube、Instagram擁有數百萬追蹤粉絲的網紅，播...

國防計畫屢超支延宕 傳川普政府擬出手限制業者股票回購與發股利

美國總統川普與五角大廈長期批評國防產業成本高昂、進度緩慢且體制僵化，並承諾將推動重大改革，讓軍事裝備生產更具彈性。路透1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。