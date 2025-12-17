白宮幕僚長威爾斯《浮華世界》專訪風暴：老江湖的算計絕非失言

12月16日，《浮華世界》（Vanity Fair）一篇基於威爾斯全年11次訪談的專訪橫空出世，瞬間點燃政治圈。她對川普的「酗酒者性格」、對范斯的「陰謀論者」評價，讓人震驚之餘，更引發一個關鍵疑問：這是失言，還是老江湖的精算？作為從雷根時代就征戰政壇、多次在谷底翻身的硬角色，68歲的威爾斯（Susie Wiles）絕非小白兔。白宮迅速團結回應，川普親自力挺，風暴看似平息，她的權力地位更穩。這場事件不只暴露內部真實聲音，更展現高層政治操作的深度算計。

《浮華世界》文章由資深記者惠波（Chris Whipple）執筆，他曾寫過一本關於白宮幕僚長的書，基於川普第二任期第一年（2025年）內的11次訪談。這些訪談大多發生在「每個危機時刻」（amid each moment of crisis），像是即時追蹤政府運作，從2025年1月川普上台後不久開始，一直到11月左右，累積了全年內部的真實對話和觀察。副總統范斯、國務卿魯比歐等內閣要員配合入鏡拍攝美照，目的很清楚，讓外界知道，川普2.0已和1.0大不相同，是井然有序、高效運作的行政團隊。不料，文章刊出來，看起來卻像是宮鬥劇。難道，威爾斯說溜嘴了嗎？

Politico引述共和黨圈內人直言：「威爾斯非常精明，她完全知道『背景說明』和『不見刊』的區別；這是故意的。」作為政壇老江湖，威爾斯從1980年代起就操盤共和黨選戰，幫雷根拉票、助多名國會議員勝選，深諳媒體規則與政治算計。參與長達一年的深度訪談，拉內閣成員配合攝影，她不可能預料不到風險。這場「失言」更像是精心設計的控制性爆炸。

為什麼說是算計？首先，這可能是在為自己預留歷史定位。這些尖銳評論精準踩在「真話但不致命」的邊緣——足夠勁爆吸引眼球，卻不至於讓川普翻臉。事實上，川普接受紐約郵報訪談時自嘲同意「不酗酒的酗酒者性格」，讚她「表現出色」；范斯幽默回應「這是事實，我只信確有其事的陰謀論」。威爾斯另稱范斯有時太急於討好，暗示他注意分寸。

要理解威爾斯為何如此老辣，必須回溯她的經典翻身史，最著名的就是與佛州州長德桑提斯的恩怨。2018年，德桑提斯競選州長選情低迷，川普推薦威爾斯給他。威爾斯接手後神級逆轉，幫德桑提斯以極小差距勝出，德桑提斯勝選夜公開讚她「業界最強」。但勝選後風向突變，威爾斯被指控搞小圈圈，涉及向遊說者收取高額費用換取會見德桑提斯。威爾斯堅決否認，仍遭開除。德桑提斯還建議川普對此人永不錄用。

但老江湖不會就此沉淪。2020年川普佛州民調危急，顧問群力勸重新聘請威爾斯。川普打電話給德桑提斯告知，據傳德桑提斯「氣炸了」。川普還是把威爾斯找回，公開歡迎。2024初選，威爾斯作為川普競選總幹事，用對德桑提斯的深入了解，徹底碾壓對手。德桑提斯退選前一天，威爾斯難得在X上發文兩個字：「Bye bye.」——這不是情緒化嘲諷，而是冷靜的勝利宣言。現在她坐上白宮幕僚長，當年想埋葬她的人只能遠觀，這就是老江湖的生存之道。

這次《浮華世界》事件，正是她老辣風格的延續。選擇《浮華世界》而非《時代》、《紐約客》，長時間接受深度訪問，動機絕不單純。本意或許是高端宣傳，卻轉化為製造話題的工具。白宮全員團結反擊「假新聞」，不僅化解危機，還鞏固MAGA基本盤。對2026中期選舉來說，這場風暴測試了團隊韌性，若挺過，川普的「選民動員機器」計畫將更順暢。

風暴過後，威爾斯仍穩坐核心，但這次「故意的失言」是否只是序曲？她在川普第二任期的下一個算計，又會指向誰？老江湖的棋局，從來不只下一城。2026年前，華府的權力遊戲還將有更多驚喜。