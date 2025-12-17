國防計畫屢超支延宕 傳川普政府擬出手限制業者股票回購與發股利

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普16日在白宮東廳舉行光明節（Hanukkah）招待會。美聯社
美國總統川普與五角大廈長期批評國防產業成本高昂、進度緩慢且體制僵化，並承諾將推動重大改革，讓軍事裝備生產更具彈性。路透17日引述3名知情人士報導，川普政府正規劃一項行政命令，擬限制專案超出預算且進度嚴重延宕的國防承包商，發放股利、進行股票回購，以及支付高階主管薪酬。

2名消息人士透露，這項未公開的提案與美國財政部的一項倡議有所關聯，國防產業團體已對此處於高度警戒。路透無法確認，該行政命令將如何強制國防公司實施任何限制，消息人士則表示具體措辭仍可能有所變動。一名白宮官員則指出：「在白宮正式宣布之前，任何關於潛在行政命令的討論都純屬揣測。」

股票回購在國防產業中相當普遍，許多業者也會發放股利。以洛克希德．馬丁為例，該公司10月連續第23年調升股利，每股提高至3.45美元，同時核准最多20億美元的股票回購，使承諾回購的總額提高至91億美元。

不過，多項大型國防計畫的交付時程往往遠超原先承諾，最終成本也大幅超支。其中，洛克希德的F-35戰鬥機計畫是美國最昂貴的國防專案之一，長期飽受成本攀升與進度延誤困擾。另外，美國軍方2024年表示，由諾斯洛普・格魯曼設計並管理，耗資1400億美元，用以取代老舊「義勇兵三型」（Minuteman III）飛彈的「哨兵」（Sentinel）洲際彈道飛彈計畫，進度將延後多年，且預算超支81%。

網路政治新聞媒體「Punchbowl」率先披露部分新聞內容後，洛克希德・馬丁股價在盤後交易下跌1.6%，諾斯洛普・格魯曼則下挫2%。包括洛克希德、諾斯洛普・格魯曼、通用動力（General Dynamics）與波音在內，多家大型國防承包商並未立即回應路透詢問。

國防 美國 川普

