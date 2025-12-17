快訊

白宮幕僚長專訪重點一次看：川普酗酒性格、范斯陰謀論者、馬斯克用藥

台股開高走高漲逾百點站上月線 台積電開平盤

濃霧行車不能開遠光燈原因曝 專家公布4大避險招術

路透民調：川普支持率跌至39% 經濟表現扣分

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調美國總統川普近日支持率下滑，接近本屆任期以來最低點，共和黨選民對他處理經濟方式產生反感。

路透社報導，這項為期3天的民調於14日結束，顯示39%美國成年人認同川普施政表現，低於本月稍早的41%，與11月中旬川普今年最低紀錄38%僅差1個百分點。

這位共和黨籍領導人今年1月再度執政時，支持率為47%，但之後人氣下滑，尤其是在經濟管理方面。美國先前政府停擺導致經濟數據蒐集作業中斷，不過許多經濟學家認為，雇主減少招聘原因在於部分人士所說的川普對進口商品加徵關稅帶來衝擊。

僅33%美國成年人表示認同川普處理美國經濟方式，這是他今年在這個議題上的最低支持率。

儘管共和黨選民仍支持川普，85%認同他的整體表現，與本月稍早持平，但在最新民調中認為川普在經濟方面表現好的比例跌至72%，為今年以來最低，遜於本月初的78%。

川普去年憑藉改善經濟的承諾贏得總統大選。民主黨籍前總統拜登（Joe Biden）執政期間，美國經濟經歷高通貨膨脹，但在川普任內通膨率居高不下，接近3%，高於決策層認為對經濟更為健康的2%水準。

川普在生活成本議題上的支持率為27%，低於本月稍早的31%。

這項線上民調彙整全美1016人的回覆，抽樣誤差為正負3個百分點。

川普 美國 民調

延伸閱讀

台灣42％商品躲過關稅？他憂川普反「加大力道」 網曝關鍵在這

白宮幕僚長爆料川普核心圈充斥癮君子、陰謀論者 她也談到對等關稅

把從美國偷走的資源還來！川普下令全面封鎖進出委內瑞拉的受制裁油輪

擬發表年末全國談話 川普：最好的還在後頭

相關新聞

白宮幕僚長專訪重點一次看：川普酗酒性格、范斯陰謀論者、馬斯克用藥

《浮華世界》16日刊登白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）的人物專訪，她在一系列訪談中回顧美國總統川普的第二任期近...

白宮幕僚長爆料川普核心圈充斥癮君子、陰謀論者 她也談到對等關稅

白宮幕僚長威爾斯（Susie Wales）接受《浮華世界》（Vanity Fair）Vanity Fair雜誌採訪時語驚...

川普第2任期狂簽行政命令 數量超過首任總和

美國總統川普大筆一揮，簽下他第2任期內的第221道行政命令。自川普重返白宮以來，簽署的行政命令數量已超過首個任期總和，凸...

川普將發表全國演說 聚焦執政成果及未來政策

美國總統川普（Donald Trump）今天預告，他明天將發表全國演說。白宮發言人李威特下午表示，川普演說將談到重返白宮...

路透民調：川普支持率跌至39% 經濟表現扣分

根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調，美國總統川普近日支持率下滑，接近本屆任期以來最低點，共和黨選民...

「導演之死」慘案扯政治 川普踩到MAGA底線鐵粉也搖頭

長期支持民主黨的好萊塢名導演羅伯雷納（Rob Reiner）與妻子蜜雪兒12月14日被發現陳屍在洛杉磯家中，疑似被有毒癮和心理疾病的兒子尼克用利刃刺死。雷納曾將尼克的故事拍成電影《我是查理》，尼克也是編劇之一。當各界紛紛對雷納夫婦不幸表達哀悼之際，美國總統川普卻貼文說，雷納是死於「逢川必反症候群」所引起的憤怒。 川普的突兀發言被批評將這椿家庭悲劇政治化，且只想到自己，連部分川普的鐵粉都看不下去。熱中政治的雷納可能萬萬沒想到，他的死竟引起不小的政治效應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。