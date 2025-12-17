白宮幕僚長爆料川普核心圈充斥癮君子、陰謀論者 她也談到對等關稅

白宮幕僚長威爾斯（Susie Wales）接受《浮華世界》（Vanity Fair）Vanity Fair雜誌採訪時語驚四座，對總統川普的核心圈做出一系列坦率但不乏批評意味的評論，例如公開說電動車大廠特斯拉執行長馬斯克是個「公開」的氯胺酮使用者。她給副總統范斯貼上「陰謀論者」的標籤，預算主管沃特（Russ Vought）則是個「右翼絕對狂熱分子」。威爾斯甚至提到川普有「有酒鬼的性格」。

白宮周二迅速試圖淡化威爾斯的說法。她本人在社群媒體上發文稱，這篇「別有用心的抹黑之作」忽略了「重要的前後脈絡」。

川普接受紐約郵報採訪時也為自己的幕僚長辯護。川普說，他還沒有讀過這篇文章，但威爾斯所謂總統「有酒鬼般的性格」這一說法並未冒犯到他，「她的意思是，你知道的，我不喝酒。每個人都知道的——但我經常說如果

我喝酒，我很有可能會是個酒鬼。我這麼說自己很多次了。我很慶幸自己不喝酒。如果我喝酒我很有可能會是，因為我說過——該怎麼說呢？不是占有欲——占有欲強又容易上癮的性格」。

川普認為，威爾斯的採訪是「一個非常誤導人的採訪者刻意為之的結果」。

但這次採訪仍再度引發外界對川普與馬斯克之間衝突的關注。

威爾斯在過去一年間接受的系列採訪中有次談到馬斯克時說，「他完全是個獨行俠，與伊隆（馬斯克的名字）共事的挑戰在於跟上他的步伐。」

被問及如何看待馬斯克在X上分享的一篇貼文，聲稱公共部門工作人員應對希特勒、中達林和毛澤東治下千百萬人死亡負責時，她答：「我想那是他服用了微量藥物。」但威爾斯承認沒有馬斯克吸毒的一手資料。

馬斯克離開政府工作時與川普公開翻臉，並威脅另創政黨。不過兩人關係明願有所改善。馬斯克否認了今年稍早紐約時報有關他大量使用氯胺酮及其它毒品的報導。他當時表示，多年前曾憑處方用過氯胺酮，但之後就再也沒有接觸。

氯胺酮原是麻醉用藥，近年也在醫療場域被用於治療部分憂鬱症症狀。

范斯人在賓夕法尼亞州參加活動時被問到「陰謀論者」的評論，他說沒有看過這篇文章但聽說了此事。他為威爾斯辯護：「有時候我是個陰謀論者，但我只相信那些真實的陰謀論，蘇西和我私下和公開場合都曾拿這個開玩笑。我們在更多事情上有共識，而不是分歧。」

威爾斯也談到川普4月推出對等關稅時的混亂過程。這項招牌經濟政策曾引發市場劇烈反應，迫使川普數日後暫停關稅、改為爭取更多談判空間。

威爾斯說：「那是一種不斷把想法說出口的過程。」並坦言川普顧問團隊內部對於關稅是不是個好主意存在「巨大分歧」。她表示，自己曾拉攏范斯試圖延後川普的宣布，但未能成功，並形容整個過程「比我預期的還要痛苦」，但仍在4月預測川普的作法最終會成功。

近期民調顯示，川普的支持度下滑，選民對其經濟政策的憂慮升高。