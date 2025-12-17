川普擴大旅行禁令至30多國！新增5國全面禁入、15國遭限制

長期支持民主黨的好萊塢名導演羅伯雷納（Rob Reiner）與妻子蜜雪兒12月14日被發現陳屍在洛杉磯家中，疑似被有毒癮和心理疾病的兒子尼克用利刃刺死。雷納曾將尼克的故事拍成電影《我是查理》，尼克也是編劇之一。當各界紛紛對雷納夫婦不幸表達哀悼之際，美國總統川普卻貼文說，雷納是死於「逢川必反症候群」所引起的憤怒。 川普的突兀發言被批評將這椿家庭悲劇政治化，且只想到自己，連部分川普的鐵粉都看不下去。熱中政治的雷納可能萬萬沒想到，他的死竟引起不小的政治效應。

2025-12-17 08:00