快訊

白宮幕僚長專訪重點一次看：川普酗酒性格、范斯陰謀論者、馬斯克用藥

台股開高走高漲逾百點站上月線 台積電開平盤

濃霧行車不能開遠光燈原因曝 專家公布4大避險招術

川普將發表全國演說 聚焦執政成果及未來政策

中央社／ 華盛頓16日專電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普（Donald Trump）今天預告，他明天將發表全國演說。白宮發言人李威特下午表示，川普演說將談到重返白宮執政11個月的成果，以及未來3年計劃推動的政策。

川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「我的美國同胞們：我將於美東時間明天晚間9時在白宮發表全國演說，過程全程直播，屆時期待『見到』大家。」

他還說：「對我們國家而言，這是偉大的一年，最精彩的還在後頭！」

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天下午在白宮接受媒體訪問表示，川普演說將談及執政11個月的成就，「他為讓我們的國家重返偉大所做的一切」。

她說，川普也將談到未來3年持續為美國人民兌現承諾的計畫。

這場演說正值川普第2個任期將屆滿一年之際。美媒「國會山莊報」（The Hill）報導，川普近來因在期中選舉前對「生活可負擔性」的訊息傳遞及其外交政策的焦點，面臨批評者反彈。

隨著美國2026年期中選舉腳步越來越近，報導指出，川普似乎正逐步將注意力轉回至國內議題。繼上週前往關鍵搖擺州之一的賓州，宣揚川普政府對抗通膨的努力，他預計19日前往另一個搖擺州—北卡羅萊納州。

根據「國會山莊」與Decision Desk HQ網站今天公布的最新民調顯示，川普支持率在過去一個月內上升了3.5個百分點，達到44.8%。

川普 白宮 美國

延伸閱讀

擬發表年末全國談話 川普：最好的還在後頭

美關稅進帳2,000億美元

川普最強AI軍團…攜手輝達、Google等科技巨頭 帶旺台鏈

川普加入AI人才戰！聯手民間企業組「科技部隊」 革新政府勞動力

相關新聞

白宮幕僚長專訪重點一次看：川普酗酒性格、范斯陰謀論者、馬斯克用藥

《浮華世界》16日刊登白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）的人物專訪，她在一系列訪談中回顧美國總統川普的第二任期近...

白宮幕僚長爆料川普核心圈充斥癮君子、陰謀論者 她也談到對等關稅

白宮幕僚長威爾斯（Susie Wales）接受《浮華世界》（Vanity Fair）Vanity Fair雜誌採訪時語驚...

川普第2任期狂簽行政命令 數量超過首任總和

美國總統川普大筆一揮，簽下他第2任期內的第221道行政命令。自川普重返白宮以來，簽署的行政命令數量已超過首個任期總和，凸...

川普將發表全國演說 聚焦執政成果及未來政策

美國總統川普（Donald Trump）今天預告，他明天將發表全國演說。白宮發言人李威特下午表示，川普演說將談到重返白宮...

路透民調：川普支持率跌至39% 經濟表現扣分

根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調，美國總統川普近日支持率下滑，接近本屆任期以來最低點，共和黨選民...

「導演之死」慘案扯政治 川普踩到MAGA底線鐵粉也搖頭

長期支持民主黨的好萊塢名導演羅伯雷納（Rob Reiner）與妻子蜜雪兒12月14日被發現陳屍在洛杉磯家中，疑似被有毒癮和心理疾病的兒子尼克用利刃刺死。雷納曾將尼克的故事拍成電影《我是查理》，尼克也是編劇之一。當各界紛紛對雷納夫婦不幸表達哀悼之際，美國總統川普卻貼文說，雷納是死於「逢川必反症候群」所引起的憤怒。 川普的突兀發言被批評將這椿家庭悲劇政治化，且只想到自己，連部分川普的鐵粉都看不下去。熱中政治的雷納可能萬萬沒想到，他的死竟引起不小的政治效應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。