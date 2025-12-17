川普將發表全國演說 聚焦執政成果及未來政策

美國總統川普（Donald Trump）今天預告，他明天將發表全國演說。白宮發言人李威特下午表示，川普演說將談到重返白宮執政11個月的成果，以及未來3年計劃推動的政策。

川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「我的美國同胞們：我將於美東時間明天晚間9時在白宮發表全國演說，過程全程直播，屆時期待『見到』大家。」

他還說：「對我們國家而言，這是偉大的一年，最精彩的還在後頭！」

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天下午在白宮接受媒體訪問表示，川普演說將談及執政11個月的成就，「他為讓我們的國家重返偉大所做的一切」。

她說，川普也將談到未來3年持續為美國人民兌現承諾的計畫。

這場演說正值川普第2個任期將屆滿一年之際。美媒「國會山莊報」（The Hill）報導，川普近來因在期中選舉前對「生活可負擔性」的訊息傳遞及其外交政策的焦點，面臨批評者反彈。

隨著美國2026年期中選舉腳步越來越近，報導指出，川普似乎正逐步將注意力轉回至國內議題。繼上週前往關鍵搖擺州之一的賓州，宣揚川普政府對抗通膨的努力，他預計19日前往另一個搖擺州—北卡羅萊納州。

根據「國會山莊」與Decision Desk HQ網站今天公布的最新民調顯示，川普支持率在過去一個月內上升了3.5個百分點，達到44.8%。