台獲邀出席矽和平峰會 台美經濟繁榮夥伴對話擬明年舉行

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
台美關係示意圖。(路透通訊社)
美國國務院經濟成長、能源暨環境事務次卿海爾伯格（Jacob Helberg）近日表示，台灣日前受邀參與美國主導的「矽和平峰會」，出席半導體、製造業等場次，並預告台美經濟繁榮夥伴對話預計明年初再度舉行。

美國國務院經濟事務次卿海爾伯格12日和日本、以色列、澳洲、新加坡及韓國的代表共同簽署「矽和平宣言」（Pax Silica Declaration），正式啟動「矽和平」倡議，以確保稀土、人工智慧（AI）的供應鏈。

根據國務院16日公布的逐字稿，海爾伯格與亞太區媒體簡報，他指出，台灣受邀參與首屆由美國主導的首屆AI供應鏈戰略倡議峰會，並在台灣被視為扮演重要角色的會議中全程參與，也做出貢獻，這其中包含製造業及半導體場次。

海爾伯格並指出，美台之間設有「經濟繁榮夥伴對話」（Economic Prosperity Partnership Dialogue）的雙邊對話機制，雙方近期才完成第一輪會談，預計明年初再度舉行。

此外，在首屆矽和平峰會後，海爾伯格表示，未來可能會有更多會議，目前仍在評估決定新成員的加入，他呼籲外界給予更多空間，讓敏感的對話得以在雙邊基礎上推進；海爾伯格也說，預計明年第一季宣布數名加入「矽和平宣言」的新成員。

我國駐美代表處16日則表示，EPPD為台美間重要經濟議題溝通與合作平台，至今已召開5屆會議，下屆會議召開情形將在適當時間對外說明。

