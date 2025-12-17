快訊

白宮幕僚長專訪說漏嘴？ 川普有酒鬼性格、趁機復仇

女清潔員遭酒駕撞死 妹悲痛「我沒有姊姊了」…毒駕受害死者女兒喊修法

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
「浮華世界」（Vanity Fair）雜誌16日刊登白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）的人物特寫，威爾斯除了在文中形容美國總統川普有「有酒鬼的性格」（has an alcoholic's personality），也暗示川普這一任總統是場「復仇之旅」，指川普會把握住復仇的機會。

不過威爾斯16日也在X平台上發文說，報導內容刪減了很多背景，指報導的目的是為了呈現出對川普政府負面的敘事。

「浮華世界」雜誌16日刊登威爾斯的人物特寫，雖然川普是滴酒不沾的人，但威爾斯形容川普有「有酒鬼的性格」，引發爭議。

CNN報導指出，川普16日在接受紐約郵報訪問時幫威爾斯說話，表達對報導準確性的不信任，也對這樣的形容有部分認可，指他確實有「占有慾強、易上癮」（possessive and addictive）的人格特質。

川普說，他沒有讀那篇報導，他也不讀浮華世界，並肯定威爾斯的表現。

威爾斯16日則在X平台上發文表示，報導省略了很多重要的背景；她讀完之後認為說，報導的目的是為了呈現出川普政府過度混亂且負面的敘事。

威爾斯表示，川普政府在過去11個月來的政績已經超越很多執政八年的總統，並表示，這些障礙都不會阻擋川普政府不懈追求讓美國再次偉大。

CNN報導指出，雖然威爾斯在文中表示，她不認為川普展開復仇之旅，但她在浮華世界的訪問中表示，川普曾經承諾他會花90天來「緩解疼痛」（sore settling），威爾斯也說部分案例看起來像是復仇，偶爾也會有這樣的元素。

針對企圖起訴前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）的部分，威爾斯也說，她不認為川普起床就想到復仇，但一旦有機會，川普會把握住機會。

