美國公布最新勞動數據 11月失業率攀新高
川普政府16日公布最新的勞工數據，美國11月的失業率攀升到4.6%，是自2021年9月、新冠肺炎衝擊期間之後的最高紀錄。根據紐約時報報導指出，美國薪資成長率也減緩，指很多美國人對經濟走向表示悲觀。
受到先前聯邦政府關閉的影響，美國勞動統計局16日才公布11月的美國勞工數據；由於數據延遲，普遍讓經濟學家和政策制定者對秋季的勞動市場感到困惑，難以評估在川普政府的關稅政策和收緊的移民政策的雙重影響之下，勞動市場的受衝擊程度。
統計結果顯示，受惠於健康照護工作的增加（增46300份工作），11月共增加64000份工作，但美國整體失業率從9月的4.4%攀升至4.6%；該失業率是自從2021年9月以來的最高數字。
而11月的工作增加數字雖然高於預期，但只部分彌補10月的數字；川普政府今年年初刪減聯邦政府員工，提供延期辭職的優退方案，該方案於10月生效，衝擊到10月的工作數據，共減少105000份工作。
此外，紐約時報報導指出，薪資的成長率也趨於平緩，緩和程度是自2021年以來首見；報導表示，愈來愈多美國人對經濟的走向表示悲觀，也擔憂未來的負擔能力（affordability）。
報導表示，很多分析師和政策制定者都希望11月的數據能提供當前經濟更清楚的解讀，但現在仍釋出混合的訊號。
此外，11月勞工數據除了運輸和倉儲的工作減少幅度最大，減少17700份相關工作，製造業工作也持續走低，再度減少5000份，是連續7個月減少；紐約時報評論說，顯然製造業並未如川普政府所言，受惠於其引發的貿易戰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言