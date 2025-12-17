聽新聞
擬發表年末全國談話 川普：最好的還在後頭

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（路透）

美國總統川普16日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上宣布，他預計於美東時間17日晚間9時向全國發表談話，川普表示，這一年對美國來說是很棒的一年，而更好的還在後頭（the best is yet to come）。不過，川普並沒有說明全國談話的內容。

根據報導，川普上一回向全國發表談話是在11月，兩名國民兵在華府遭到槍擊之後。

根據福斯新聞報導指出，川普政府在年末不斷吹捧政府的經濟政策，川普則在聯邦最高法院仍在審查對等關稅的合法性之際，不斷強調關稅的好處，也推動美國民眾獲得關稅紅利。

