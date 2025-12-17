川普預告發表全國電視演說 稱期待見到大家
美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他預計明天透過電視轉播發表全國演說，並補充說自他今年1月重返執政以來，對美國而言是「偉大的一年」，還說期待見到大家。
法新社報導，川普今天在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「我的美國同胞們：我預計於美東時間明天晚間9時在白宮發表全國演說，過程全程直播，屆時期待『見到』大家。」
他還說：「對我們國家而言這是偉大的一年，最精彩的還在後頭！」
