美股早盤／就業市場露疲態 股市波瀾不驚 哈塞特豁出去了狂強調獨立性

美股三大指數16日早盤在平盤附近波動，費半漲0.1%，台積電ADR持平。投資人正在評估延後公布的經濟數據所造成的影響。美國就業市場顯露疲態，但並未迅速惡化，所以沒改變華爾街對聯準會（Fed）未來降息的預期，導致金融市場反應平淡。

美國勞工統計局公布，11月非農就業新增6.4萬人，失業率意外升至4.6%，較9月的4.4%上升2個百分點，攀抵2021年來最高。10月非農就業劇減10.5萬人，減少人數為2020年底來最多，是因為聯邦政府員工延後辭職計畫於10月生效，一次性減少16.2萬人所致。

在數據公布後，股債匯波動有限，而貨幣市場持續預期Fed明年至少兩次調降利率來撐經濟。高盛資產管理公司的Kay Haigh說：「Fed不太可能太看重今天的報告，因數據有受到干擾。對要決定近期政策軌跡的Fed來說，下次會議前、1月初發布的12月就業數據，可能是份量大更多的報告。」

另外，美國國家經濟委員會主任哈塞特同日表示，央行獨立性「真的很重要」，將根據FOMC共識調整利率。在上周以前，哈塞特一直是下任Fed主席最熱門人選，但在川普接受WSJ訪問時卻說，前任Fed理事華許是他的首選。