聽新聞
0:00 / 0:00
川普加入AI人才戰！聯手民間企業組「科技部隊」 革新政府勞動力
川普政府15日宣布成立「美國科技部隊」（US Tech Force），將與民間科技企業聯手，在未來數月替政府招募1,000名人工智慧（AI）專家、工程師、數據科學家和專案管理人員，旨在革新聯邦政府勞動力。
根據政府官方網站，美國科技部隊將「和龍頭科技企業合作」，計畫參與者將簽約兩年，被分派至不同政府單位，投入AI基礎建設和科技專案。網站指出，該計畫沒有基本申請條件，「重要的是有能力處理政府面對的關鍵科技挑戰」，年薪為15至20萬美元，外加福利。
這項計畫由白宮人事管理局（OPM）主持，將和蘋果、輝達、甲骨文、Google、亞馬遜、OpenAI、Palantir等十幾間企業合作。OPM負責招募和評選，而參與者將直接向派駐的政府機關負責人報告，而非自成一個單位。
網站指出，參與者可在約滿後尋求加入這些民間企業，這些企業也承諾考慮僱用完成這項專案的參與者。另一方面，這些企業也可推薦旗下員工至政府部門短暫任職。
川普政府今年來已大砍30萬份工作，「美國科技部隊」是此後為改革政府勞動力的組成和文化、最明確的舉措之一，也反映華府亟欲將陳舊的人力現代化，以便和中國大陸快速擴張的AI生態系競爭。
人事管理局長庫波（Scott Kupor）說，政府需要更深厚的技術能力，以因應複雜的數位挑戰，「我們正在重新塑造（政府）勞動力，讓對的人才處理對的問題」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言