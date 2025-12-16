快訊

川普加入AI人才戰！聯手民間企業組「科技部隊」 革新政府勞動力

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
川普政府15日宣布成立「美國科技部隊」（US Tech Force），與民間企業合作，替政府招募1,000名AI專門人才。歐新社
川普政府15日宣布成立「美國科技部隊」（US Tech Force），將與民間科技企業聯手，在未來數月替政府招募1,000名人工智慧（AI）專家、工程師、數據科學家和專案管理人員，旨在革新聯邦政府勞動力

根據政府官方網站，美國科技部隊將「和龍頭科技企業合作」，計畫參與者將簽約兩年，被分派至不同政府單位，投入AI基礎建設和科技專案。網站指出，該計畫沒有基本申請條件，「重要的是有能力處理政府面對的關鍵科技挑戰」，年薪為15至20萬美元，外加福利。

這項計畫由白宮人事管理局（OPM）主持，將和蘋果、輝達、甲骨文、Google、亞馬遜、OpenAI、Palantir等十幾間企業合作。OPM負責招募和評選，而參與者將直接向派駐的政府機關負責人報告，而非自成一個單位。

網站指出，參與者可在約滿後尋求加入這些民間企業，這些企業也承諾考慮僱用完成這項專案的參與者。另一方面，這些企業也可推薦旗下員工至政府部門短暫任職。

川普政府今年來已大砍30萬份工作，「美國科技部隊」是此後為改革政府勞動力的組成和文化、最明確的舉措之一，也反映華府亟欲將陳舊的人力現代化，以便和中國大陸快速擴張的AI生態系競爭。

人事管理局長庫波（Scott Kupor）說，政府需要更深厚的技術能力，以因應複雜的數位挑戰，「我們正在重新塑造（政府）勞動力，讓對的人才處理對的問題」。

美國 勞動力 川普

