西雅圖南郊河流潰堤 1100戶居民與商家獲令撤離

中央社／ 洛杉磯15日綜合外電報導
美國西北部城市西雅圖南郊的河流堤防因連日豪雨發生小規模潰堤。圖／美聯社
美國西北部城市西雅圖南郊的河流堤防因連日豪雨發生小規模潰堤。圖／美聯社

美國西北部城市西雅圖南郊的河流堤防因連日豪雨發生小規模潰堤，緊急事故管理官員今天敦促當地約1100戶居民及商家撤離避難，相關工作人員則先用沙袋支撐加固堤防。

法新社報導，根據華盛頓州金恩郡（King County）緊急服務部門，西雅圖南郊塔克維拉（Tukwila）碧河（Green River）的戴西蒙堤防（Desimone Levee）出現部分潰堤狀況。

美國國家氣象局（NWS）西雅圖地區辦公室在社群媒體X平台發文寫道，「情況危險，進出道路隨時可能中斷」，並警告塔克維拉、倫頓（Renton）及肯特（Kent）部分地區的居民必須「立即撤離」。

金恩郡緊急事故管理首長麥克魯斯基（BrendanMcCluskey）表示，已向前述地區約1100戶居民及商家發布疏散令。

美國國家氣象局發布的暴洪警告地區最初涵蓋將近4萬7000人，但數小時後縮小範圍至約7000人受影響。

麥克魯斯基指出，目前未傳出人員傷亡。

根據華盛頓州運輸局的即時攝影畫面，洪水導致數條公路封閉，撤離行動也造成其他道路壅塞。

華盛頓州國民兵（National Guard）為因應豪雨已動員起來，並派遣人員趕赴潰堤地區協助撤離作業。

美國鄰太平洋西北部地區及加拿大西岸近日持續遭豪雨侵襲，造成大範圍洪災及多地民眾撤離。

