快訊

高虹安涉貪無罪...他神預測 再斷言2026竹市長選舉走向

日圓升破155大關、少吃4碗拉麵 甜甜價結束了嗎？銀行這樣說

高速撞擊畫面曝！女友遭賓士男酒駕撞死 無力救援他當場放聲大哭

美軍東太平洋攻擊3艘疑似運毒船 8人身亡

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國南方司令部今天表示，美軍在國際海域打擊3艘船，造成8名男子死亡。

路透社報導，美軍在社群平台X發文指出：「情報顯示這些船隻當時正沿著東太平洋已知的毒品走私航線行駛，並從事毒品走私活動。」

美軍打擊毒梟行動，近月來在太平洋、加勒比海鄰近委內瑞拉海域上已攻擊超過20艘船；造成至少90名疑似毒販喪生。

美國動用軍事力量緝毒，顯示政策上重大轉變；川普政府為這類打擊行動的合法性作辯護，不過，一些法律專家認為，這已屬於非法的法外處決。

五角大廈新聞秘書威爾森（Kingsley Wilson）本月稍早表示：「美軍南方司令部（Southern Command）的行動，無論依照美國法律或國際法都是合法的，所有行動都遵守武裝衝突法律。」

外界認為，美軍這些攻擊行動是美國即將對委內瑞拉發動地面打擊的前奏；川普先前已表示，相關行動即將展開。

延伸閱讀

美軍敘利亞遇襲 聯軍與敘部隊追捕IS「潛伏小組」

捷藍航空指美軍機亂入 委國空域附近險釀事故

美軍在敘利亞遇襲3死！川普預告「嚴厲報復」槍手疑敘利亞部隊自己人

美軍敘利亞遇襲3人喪命 川普揚言報復伊斯蘭國

相關新聞

川普正式提告BBC！ 怒控惡意剪輯 求償3163億

紐約時報報導，美國總統川普15日宣布對英國廣播公司（BBC）提告兩項罪名，指控BBC紀錄片惡意剪輯為誹謗，合計求償100...

美國升級芬太尼為「大規模毀滅武器」！川普：殺死人數比炸彈還多

路透報導，美國總統川普15日簽署行政命令，宣布將芬太尼列為大規模毀滅武器，大幅升級美國政府打擊芬太尼的權限。此舉意味著可...

川普告BBC誹謗 索賠1,567億元！對媒體提告戰線再擴大

美國總統川普周一在邁阿密的聯邦法院正式向英國廣播公司（BBC）提起誹謗訴訟，要求50億美元（約台幣1,567.5億元）損...

華郵獨家：美國防部「摘星」計畫減四星將領 進行美軍內部權力大挪移

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）上任後，積極推動美軍指揮體系大改組。華盛頓郵報15日獨家披露，國防部高層正...

黎智英被判有罪 美輿論呼籲英美領袖站出來

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被香港法院裁定3項罪名，美國3大報今天均發表社論指出，英國首相施凱爾與美國總統川普都計劃訪問中...

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於「川普精神錯亂症候群」

奧斯卡78歲大導羅伯雷納（Rob Reiner）與68歲妻子蜜雪兒（Michele）被發現陳屍在洛杉磯住宅，美國總統川普...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。