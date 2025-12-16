美破獲極左派組織跨年夜洛杉磯連環炸陰謀 4人落網

快訊

中央社／ 洛杉磯15日綜合外電報導

美國官員今天表示，有4人因涉嫌參與一個「極左派」反政府組織策劃於跨年夜在洛杉磯發動連環炸彈攻擊的陰謀，而遭當局逮捕。

綜合法新社和路透社報導，美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）在社群平台X發文說，這些嫌疑人屬於「龜島解放陣線」（Turtle IslandLiberation Front, TILF）激進分支的成員。

巴特爾形容，龜島解放陣線是「一個受親巴勒斯坦、反執法機關和反政府意識形態驅動的極端組織」。

他說，這些人「涉嫌策劃於跨年夜午夜時分，在洛杉磯5處不同地點發動連環簡易爆炸裝置（IED）攻擊」。

巴特爾還說，FBI在紐奧良（New Orleans）逮捕另一名與TILF有關、涉嫌策劃「另一起暴力攻擊」的嫌疑人。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）表示，這些逮捕行動「阻止了一起原本可能在橘郡（Orange County）與洛杉磯（Los Angeles）造成巨大且駭人後果的恐怖攻擊陰謀」。

根據刑事起訴書，因策劃洛杉磯攻擊陰謀被捕的4人分別為30歲的卡洛爾（Audrey Carroll）、32歲的裴基（Zachary Page）、24歲的加菲爾德（DanteGaffield）與41歲的賴蒂娜（Tina Lai）。

上述4人被控共謀及持有破壞性裝置等罪名。

起訴書指出，卡洛爾與裴基曾向一名執法機關線民提供一份長達8頁的手寫文件，內容詳述名為「午夜太陽行動」（Operation Midnight Sun）的攻擊計畫。

這項計畫擬在洛杉磯5處地點放置裝有自製「複雜管狀炸彈」的背包，攻擊兩家未具名的美國企業。

文件稱，卡洛爾與裴基招募另外兩名被告協助執行上述計畫，包括「取得製造炸彈的材料，並於2025年12月12日前往南加州莫哈維沙漠（Mojave desert）一處偏遠地點，製作並引爆測試用爆炸裝置」。

文件補充說：「FBI探員在他們完成組裝可實際運作的爆炸裝置前，便介入並逮捕卡洛爾、裴基、加菲爾德與賴蒂娜。」

根據刑事起訴書，「TILF也呼籲勞工階級群起抗爭，對抗資本主義」。

起訴書指出，除涉嫌策劃在加州發動多起爆炸攻擊外，這個組織也被控計劃在明年1月或2月攻擊美國移民暨海關執法局（ICE）探員與執法車輛，以反制總統川普取締非法移民的行動。

