川普正式提告BBC！ 怒控惡意剪輯 求償3163億

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普15日在白宮。美聯社
美國總統川普15日在白宮。美聯社

紐約時報報導，美國總統川普15日宣布對英國廣播公司（BBC）提告兩項罪名，指控BBC紀錄片惡意剪輯為誹謗，合計求償100億美元（約3163億台幣）。BBC尚未回應置評。

根據邁阿密聯邦法院訴狀，川普指控BBC誹謗，且違反佛州「欺罔與不公平貿易行為」（Deceptive and Unfair Trade Practices Act），兩項指控分別求償50億美元。

川普法律團隊聲明：「曾經備受尊敬、如今聲名掃地的BBC，刻意、惡意且欺騙性竄改川普總統講話內容，企圖公然干預2024年總統大選，構成對川普總統的誹謗。」

BBC時事紀錄片電視節目「廣角鏡」（Panorama）11月初被每日電訊報揭露，在2024年紀錄片「川普：第二次機會？」中，剪輯川普2021年1月6日國會演講時移花接木，將相差近一小時的片段剪在一起，營造川普煽動2021年國會暴動的印象。

BBC總裁戴維（Tim Davie）與新聞部執行長圖內斯（Deborah Turness）當時雙雙引咎請辭。

訴狀也援引BBC內部審查結果，認定「一連串事件顯示公司的報導存在嚴重偏見」。

川普先前就曾威脅對BBC提告，當時BBC聲明表示遺憾，「但強烈不同意這構成誹謗」。

相關新聞

美國升級芬太尼為「大規模毀滅武器」！川普：殺死人數比炸彈還多

路透報導，美國總統川普15日簽署行政命令，宣布將芬太尼列為大規模毀滅武器，大幅升級美國政府打擊芬太尼的權限。此舉意味著可...

華郵獨家：美國防部「摘星」計畫減四星將領 進行美軍內部權力大挪移

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）上任後，積極推動美軍指揮體系大改組。華盛頓郵報15日獨家披露，國防部高層正...

川普告BBC誹謗 索賠1,567億元！對媒體提告戰線再擴大

美國總統川普周一在邁阿密的聯邦法院正式向英國廣播公司（BBC）提起誹謗訴訟，要求50億美元（約台幣1,567.5億元）損...

黎智英被判有罪 美輿論呼籲英美領袖站出來

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被香港法院裁定3項罪名，美國3大報今天均發表社論指出，英國首相施凱爾與美國總統川普都計劃訪問中...

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於「川普精神錯亂症候群」

奧斯卡78歲大導羅伯雷納（Rob Reiner）與68歲妻子蜜雪兒（Michele）被發現陳屍在洛杉磯住宅，美國總統川普...

