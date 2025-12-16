川普告BBC誹謗 索賠1,567億元！對媒體提告戰線再擴大

美國總統川普周一在邁阿密的聯邦法院正式向英國廣播公司（BBC）提起誹謗訴訟，要求50億美元（約台幣1,567.5億元）損害賠償。

川普指控BBC在去（2024）年美國總統大選前一周播出的紀錄片中。誤導性剪接他的演說內容，讓外界以為他在2021年1月6日國會暴動前，直接呼籲支持者使用暴力。訴狀指出，該紀錄片的製作是「公然試圖干預並影響選舉結果，以損害川普利益」。

川普周一在白宮表示：「我是告BBC把話塞進我嘴裡。他們把我沒說過的話，剪成好像我說過一樣。」

BBC董事會主席Samir Shah於11月10日坦承，2024年《廣角鏡》（Panorama）節目播出那段經剪接的演說畫面，錯誤造成煽動暴力的印象。BBC幾天後再度道歉，但未回應川普提出的賠償要求。

這起訴訟是以好訟聞名的川普針對媒體機構所提起一系列誹謗訴訟中的最新案例。川普9月才對紐約時報提起150億美元訴訟，指控該報成為民主黨的傳聲筒。7月，川普還向媒體大亨梅鐸與華爾街日報出版商求償100億美元，因該報報導川普曾為當時的友人艾普斯坦的50歲生日寄出「淫穢信件」。川普否認寄送或撰寫這封信。