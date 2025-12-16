快訊

美國升級芬太尼為「大規模毀滅武器」！川普：殺死人數比炸彈還多

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普15日在白宮舉行表彰美墨南部邊境執法的軍人活動。路透
美國總統川普15日在白宮舉行表彰美墨南部邊境執法的軍人活動。路透

路透報導，美國總統川普15日簽署行政命令，宣布將芬太尼列為大規模毀滅武器，大幅升級美國政府打擊芬太尼的權限。此舉意味著可動用國防部資產協助司法部進行芬太尼相關執法。

「我們正式將芬太尼列為大規模毀滅武器，因為它就是，」川普在白宮一場表彰美墨南部邊境執法的軍人活動上表示，「每年有20萬到30萬人因此喪命，沒有任何炸彈能造成這樣的後果」。這項行政命令也寫道：「非法芬太尼更接近化學武器，而非毒品。」

川普將毒品（narcotic）列為大規模毀滅武器，此舉前所未有，凸顯川普不再僅視芬太尼為公共衛生危機，而是與化學戰爭同等層級的國家安全威脅。

根據美國聯邦調查局定義，大規模毀滅武器是「具破壞性的裝置，例如爆炸彈或燃燒彈、火箭或手榴彈；透過有毒或有害化學物質造成死亡或嚴重傷害的武器；含有生物製劑或毒素的武器」或是「設計用來釋放危險程度輻射或放射性的武器」。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，這項命令意味著可動用國防部資產，協助司法部執行與芬太尼相關的刑法規定，而司法部也可能對涉及芬太尼的犯罪行為尋求更嚴厲的處罰。

川普長期以芬太尼致死人數作為加強對中國大陸關稅與邊境政策的原因。

墨西哥是非法芬太尼流入美國的最大來源地，而製造芬太尼毒品的多種化學原料則來自中國。芬太尼已成為美國藥物過量死亡的主要原因之一。

