華郵獨家：美國防部「摘星」計畫減四星將領 進行美軍內部權力大挪移

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
美國國防部長赫塞斯（左起）與參謀首長聯席會議主席凱恩（中），15日在白宮聆聽總統川普發言。歐新社

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）上任後，積極推動美軍指揮體系大改組。華盛頓郵報15日獨家披露，國防部高層正擬定一項計畫，降級幾個主要軍事總部，並在頂層將領之間轉移權力平衡。若獲採納，這將實現赫塞斯承諾的「打破現狀、削減四星將領數量」。

華郵指出，這項改變將補充川普政府其他努力，把資源從中東和歐洲挪開，反映川普第二任政府上台後的軍事改革動向。

計畫由參謀首長聯席會議整理，在主席、空軍上將凱恩（Dan Caine）的監督下進行。知情人士表示，這是赫塞斯今年春天提出的要求，旨在改善部隊指揮與控制。

赫塞斯過去幾個月與凱恩保持密切聯繫，關注進展。預計最快本周提交首選方案，同時提供至少兩個備選方案，讓國防部長選擇。

這項改革被視為赫塞斯上任以來最大動作，目的是精簡指揮鏈、減少層級、提升效率，並強化國防部長對軍事的直接掌控。

據熟悉內情的人士透露，涉及降級的總部可能包括歐洲、中區、非洲等區司令部，可能整併為新設的美軍國際司令部（U.S. International Command），重新分配權力與資源，減少四星將領數量。雖然沒有明確說直接調兵，但資源轉移暗示優先其他區域，如印太或本土防禦。

在川普第二任期，赫塞斯與凱恩合作緊密，此計畫若通過，將進一步鞏固政治領導對軍事的影響，也顯示新政府對軍改的強烈意願，而歐洲盟友可能擔憂美軍部署減少。

華郵獨家：美國防部「摘星」計畫減四星將領 進行美軍內部權力大挪移

