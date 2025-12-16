快訊

執行任務遇到大城淪陷！台籍無國界醫生的蘇丹見聞錄

觀光變打工！金門2工地揪出13陸客 泥作日薪「500人民幣」

高虹安涉貪判決牽動2026連任路 藍綠白各有盤算

黎智英被判有罪 美輿論呼籲英美領袖站出來

中央社／ 紐約15日專電
黎智英遭控涉嫌違反香港國安法案，法院15日宣判罪名成立。圖為2021年2月9日，黎智英乘囚車抵達香港終審法院資料照。（路透）
黎智英遭控涉嫌違反香港國安法案，法院15日宣判罪名成立。圖為2021年2月9日，黎智英乘囚車抵達香港終審法院資料照。（路透）

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被香港法院裁定3項罪名，美國3大報今天均發表社論指出，英國首相施凱爾與美國總統川普都計劃訪問中國，西方領袖應要求中國國家主席習近平釋放黎智英。

「紐約時報」（New York Times）社論表示，黎智英是諾貝爾和平獎得主劉曉波之後最具影響力的中國政治異議人士，劉曉波2017年死於獄中，黎被判有罪嚴重衝擊未來香港的公民自由，並考驗美國與西方民主國家是否堅持寶貴價值。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）計劃下月赴中國進行國是訪問，美國總統川普（Donald Trump）4月也將訪中，中國在國內經濟面臨重大挑戰時，有足夠理由希望順利會晤重要經貿夥伴領袖。

西方領袖應藉出訪機會警告北京，持續監禁黎智英將損害對外關係，漠視國際常規無須面對負面影響的情況不應繼續。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）社論寫道，英國悲哀的拒絕在國際事務中擔任要角，不過現在是施凱爾改善掉漆名聲的機會，黎智英一生大多時間具英國公民身分，施凱爾下月將訪問北京，相信他不願釋出中國可無罪監禁英國公民的訊號。

施凱爾可利用中國在倫敦興建新的大型使館，向中國國家主席習近平清楚表示，只要黎智英仍被監禁，中英關係就不會正常。他也可師法川普向中方提出黎案，外交磋商目前仍在在進行中。

希望川普與施凱爾在訪問北京前，要求習近平釋放黎智英，這可避免屆時將面對媒體有關囚犯的尷尬提問，送黎智英一份自由禮物也有利於北京。

「華盛頓郵報」（Washington Post）社論指出．民主問責的價值高於長篇大論，香港仍困於損失百多條人命的公寓大火，有報導指當地居民數月前即抱怨，大樓更新棚架用料不符規格，警鈴無法運作，政府已組成調查小組，但網上訴願要求釐清責任的民眾被捕，外媒被指扭曲及抹黑港府救災工作。

川普想要與中國達成經貿協議，並向習近平提出系列妥協安排，如今黎智英獲得自由的唯一希望繫於川習會談。諷刺的是，川普因為中方違背與某個西方國家的協議，才需要另外達成釋放囚犯的協議。

黎智英

延伸閱讀

黎智英遭定罪 美國務院籲：盡快釋放

國際社會強烈回應黎智英被判罪

黎智英國安案定罪 港特首李家超：結果彰顯法律正義

黎智英案：勾結境外勢力等三項罪名全數成立

相關新聞

黎智英被判有罪 美輿論呼籲英美領袖站出來

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被香港法院裁定3項罪名，美國3大報今天均發表社論指出，英國首相施凱爾與美國總統川普都計劃訪問中...

俄烏停戰計畫完成90%！川普鬆口對烏安全保證 剩10%是這難題？

金融時報報導，美國、歐洲與烏克蘭官員14日起就俄烏停戰計畫進行兩天密集談判，在烏克蘭安全保證方面取得顯著進展，但在領土問...

在白宮更好「喬事」？英特爾重磅宣布聘請川普經濟顧問出任這一職位

英特爾（Intel）已委任美國總統川普的一位經濟顧問出任該公司的政府事務主管，負責安排這家晶片製造商與決策官員、監管機構...

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於「川普精神錯亂症候群」

奧斯卡78歲大導羅伯雷納（Rob Reiner）與68歲妻子蜜雪兒（Michele）被發現陳屍在洛杉磯住宅，美國總統川普...

AI生成影像氾濫 「slop」獲選韋氏辭典2025年代表字

陰森、古怪且明顯造假的網路內容常被稱為slop，生成式人工智慧（AI）的普及使得這個字的討論度激增，因而被美國辭典出版商...

美澳連傳重大槍擊 紐約市警加強巡邏：無明確恐怖威脅

在剛剛過去的周末，澳洲雪梨和美國的布朗大學(Brown University)先後發生大規模槍擊案，紐約市內的布碌崙(布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。