AI生成影像氾濫 「slop」獲選韋氏辭典2025年代表字

陰森、古怪且明顯造假的網路內容常被稱為slop，生成式人工智慧（AI）的普及使得這個字的討論度激增，因而被美國辭典出版商韋氏公司（Merriam-Webster）選為今年代表字。

美聯社報導，slop最早出現在18世紀，指得是軟泥，其後演變為更廣泛的意思，指的是無甚價值的東西；如今意思再延伸為「品質低落的數位內容，通常是以AI工具大量產出」。

slop讓人聯想到身上結滿泥巴塊的豬隻擁擠圍繞1個骯髒的飼料槽，或者1桶冒著蒸氣的惡臭雜燴。如今則令人想起用AI混合出充滿冒犯人或荒謬圖像的演算法偏見內容。

韋氏公司總裁巴羅（Greg Barlow）接受美聯社訪問時表示：「這個字很有畫面。它是AI這項變革性科技的一部分，人們既覺得它充滿吸引力，又令人討厭，也有點荒唐。」

巴羅舉例，「就是那種很荒謬的影片、奇怪的廣告影像、俗氣的宣傳文案、看起來很真實的假新聞、AI寫出來的垃圾電子書」。

現今有Sora這類令人驚嘆的AI影片生成工具，僅需輸入簡單文字提示就能快速產出逼真的短影片；但這類影像在社群媒體上氾濫，包括模擬名人或已故公眾人物的畫面，也引發有關假消息、深偽技術（deepfake）和版權的疑慮。

儘管這類網路內容已存在多年，但相關製造工具如今更容易取得。

slop一字或許令一些人產生恐懼感，但巴羅卻見到希望。他認為這個字義的搜尋量激增，反映人們對虛假或粗製濫造網路內容更有警覺，以及對於真實與優質內容的渴望。