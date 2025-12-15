快訊

無照騎黃牌重機自撞墜橋 勤益科大學生魂斷台中路口

明天清晨低溫仍下探10度 周三起2地慎防較大雨勢

岩崎茂任台政務顧問…陸方怒提制裁 我外交部回應了

AI生成影像氾濫 「slop」獲選韋氏辭典2025年代表字

中央社／ 紐約15日綜合外電報導
slop最早出現在18世紀，指的是軟泥、無價值的東西，如今意思延伸為「品質低落的數位內容，通常是以AI工具大量產出」。路透
slop最早出現在18世紀，指的是軟泥、無價值的東西，如今意思延伸為「品質低落的數位內容，通常是以AI工具大量產出」。路透

陰森、古怪且明顯造假的網路內容常被稱為slop，生成式人工智慧（AI）的普及使得這個字的討論度激增，因而被美國辭典出版商韋氏公司（Merriam-Webster）選為今年代表字。

美聯社報導，slop最早出現在18世紀，指得是軟泥，其後演變為更廣泛的意思，指的是無甚價值的東西；如今意思再延伸為「品質低落的數位內容，通常是以AI工具大量產出」。

slop讓人聯想到身上結滿泥巴塊的豬隻擁擠圍繞1個骯髒的飼料槽，或者1桶冒著蒸氣的惡臭雜燴。如今則令人想起用AI混合出充滿冒犯人或荒謬圖像的演算法偏見內容。

韋氏公司總裁巴羅（Greg Barlow）接受美聯社訪問時表示：「這個字很有畫面。它是AI這項變革性科技的一部分，人們既覺得它充滿吸引力，又令人討厭，也有點荒唐。」

巴羅舉例，「就是那種很荒謬的影片、奇怪的廣告影像、俗氣的宣傳文案、看起來很真實的假新聞、AI寫出來的垃圾電子書」。

現今有Sora這類令人驚嘆的AI影片生成工具，僅需輸入簡單文字提示就能快速產出逼真的短影片；但這類影像在社群媒體上氾濫，包括模擬名人或已故公眾人物的畫面，也引發有關假消息、深偽技術（deepfake）和版權的疑慮。

儘管這類網路內容已存在多年，但相關製造工具如今更容易取得。

slop一字或許令一些人產生恐懼感，但巴羅卻見到希望。他認為這個字義的搜尋量激增，反映人們對虛假或粗製濫造網路內容更有警覺，以及對於真實與優質內容的渴望。

網路 影片 社群媒體 AI

延伸閱讀

經部推服務業AI轉型！明後年投入逾25億元 輔導3萬家業者強化競爭力

即時短評／敬老愛心卡不是提款卡 改革不該背離本意

使用洗碗機不是懶惰！專家曝水溫是關鍵：省錢、時間、能源

迪士尼10億投資OpenAI 允Sora使用米老鼠等經典卡通人物

相關新聞

AI生成影像氾濫 「slop」獲選韋氏辭典2025年代表字

陰森、古怪且明顯造假的網路內容常被稱為slop，生成式人工智慧（AI）的普及使得這個字的討論度激增，因而被美國辭典出版商...

美澳連傳重大槍擊 紐約市警加強巡邏：無明確恐怖威脅

在剛剛過去的周末，澳洲雪梨和美國的布朗大學(Brown University)先後發生大規模槍擊案，紐約市內的布碌崙(布...

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

華爾街日報13日調查報導，籍貫中國湖北的電腦遊戲大亨徐波(Xu Bo)等中國億萬富豪透過代理孕母在美國生下數十名甚至上百...

布朗大學2死9傷槍案 24歲威州男被捕 房間內起出2把手槍

羅德島州的常春藤名校布朗大學(Brown University)13日下午驚傳槍擊事件，目前已知有2人死亡、9人受傷，警...

遭川普不留情面砲轟 歐盟為了這個國家不敢反擊

歐盟遭美國總統川普毫不留情的抨擊，不僅使歐盟執委會內部出現裂痕，也讓歐洲各國領導人陷入分歧 。礙於正面對抗美國會殃及烏克...

布朗大學槍案 華生助重傷同學躲藏 自己腿部中彈

布朗大學13日下午驚傳槍擊，學生描述當時狀況餘悸猶存，有一華裔學生協助重傷同學躲藏，結果自己腿部也中彈；有的學生則是以前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。