快訊

盲眼浪貓靠撿死魚度日 釣客出手相救「300天逆轉命運」重見光明

鴻璋茶行5年攬1800萬公部門標案 負責人：曾從事電腦業十餘年

無貓熊的日子將至 日本人：沒必要花鉅額公帑在「人質」身上

川普不留情面砲轟歐盟 歐盟為了這個國家不敢反擊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
歐盟回應軟弱，導致部分歐盟國家領導人提議繞過布魯塞爾 ，改由各國直接和川普溝通。美聯社
歐盟回應軟弱，導致部分歐盟國家領導人提議繞過布魯塞爾 ，改由各國直接和川普溝通。美聯社

歐盟美國總統川普毫不留情的抨擊，不僅使歐盟執委會內部出現裂痕，也讓歐洲各國領導人陷入分歧 。礙於正面對抗美國會殃及烏克蘭，歐盟在回應上毫無作為。

川普怒斥歐盟領導人「軟弱」 ，並發布國安戰略，主張在歐洲大陸「扶植抗衡勢力」，可見出他完全蔑視歐洲制度 ；川普政府高層已認為，歐盟組織和美國利益「敵對」，甚至走向「自毀文明」 。

英國金融時報引述官員報導 ，美國政府本月針對歐盟有計畫地抨擊，並拿長期以來不滿歐盟數位監管、永續法規及移民做法大作文章，引發歐盟執委會內部一片震驚，也對該如何因應產生分歧 。

知情人士透露，有人敦促歐盟執委會主席范德賴恩不要為了捍衛歐洲展開反擊，以息事寧人，並設法留住美國繼續為促進烏克蘭和平而努力。其他歐盟高層則對川普政府的狂轟濫炸卻沉默以對 ，感到憤慨不已 。

如此軟弱的回應，已促使部分歐盟國家領導人提議繞過布魯塞爾 ，改由各國直接和川普溝通，等同挑戰過去由歐盟以27國整體身分和華府交涉的團結路線 。

德國總理梅爾茨上周四說：「如果川普無法認同歐盟機構，而這點看來相當明顯，那麼至少還有個別成員國，當然首推德國在內，可以繼續和他合作。」

義大利總理梅洛尼則將川普的新國安戰略視為對歐洲的警訊，並重申義大利對烏克蘭的支持 。她周日在羅馬一場政黨場合上廣泛談論各項議題，她說：「我們要一個對夥伴忠誠，但不隨人起舞的義大利 。」

梅洛尼意有所指地說，歐洲也不該聽任外界把自己描繪成「毫無用處的龐然大物」。她說：「歐洲是一個活生生的文明，它的存在不需要向任何人請示存在的正當性。」

川普對歐盟批評火力十足，但礙於烏克蘭和談還在進行，讓歐盟擔心回應會橫生枝節，畢竟基輔的命運大致取決於能否和美國保持合作 。這也迫使歐盟認定，為了替烏克蘭總統澤倫斯基著想，只得忍氣吞聲 。

知情人士告訴金融時報：「我們很難對澤倫斯基說：我們一路走來都支持你，但現在我們有更重要的事要處理，譬如永續法規和社群媒體罰款。』」

兩位知情人士向金融時報表示，澤倫斯基和北約（NATO）秘書長呂特上周要求范德賴恩，不要反擊川普的抨擊 。

歐盟 川普 美國

延伸閱讀

川普慘遭現實教訓 任命聯邦檢察官連踢鐵板

川普新國安戰略 日方憂心不同調

主席熱門人選 哈塞特：聯準會須獨立 不受川普影響

烏克蘭願意放棄加入北約 專家看法不同

相關新聞

美澳連傳重大槍擊 紐約市警加強巡邏：無明確恐怖威脅

在剛剛過去的周末，澳洲雪梨和美國的布朗大學(Brown University)先後發生大規模槍擊案，紐約市內的布碌崙(布...

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

華爾街日報13日調查報導，籍貫中國湖北的電腦遊戲大亨徐波(Xu Bo)等中國億萬富豪透過代理孕母在美國生下數十名甚至上百...

布朗大學2死9傷槍案 24歲威州男被捕 房間內起出2把手槍

羅德島州的常春藤名校布朗大學(Brown University)13日下午驚傳槍擊事件，目前已知有2人死亡、9人受傷，警...

布朗大學槍案 華生助重傷同學躲藏 自己腿部中彈

布朗大學13日下午驚傳槍擊，學生描述當時狀況餘悸猶存，有一華裔學生協助重傷同學躲藏，結果自己腿部也中彈；有的學生則是以前...

上了年紀健康差？堅稱經濟好？川普愈來愈像拜登

一位上了年紀、支持率欠佳、健康狀況頻受外界質疑的總統，卻堅持國家欣欣向榮。乍看之下，這樣的描述或許讓人聯想到前總統拜登，...

川普慘遭現實教訓 任命聯邦檢察官連踢鐵板

川普總統設法留住效忠他的聯邦檢察官，過去一周卻未能如願，連失兩名大將。川普前任私人律師出身的新澤西州聯邦檢察官哈巴(Al...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。