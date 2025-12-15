美聖經使用率回升 男性、年輕世代帶頭

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

美國年輕世代有更多人讀聖經！美國聖經協會報告指出，美國社會對聖經的興趣重新燃起，不論參與度和使用率均顯著上升，尤其來自男性和年輕人的推動。對此，這項調查顯示了聖經使用率的大幅回升，而年輕一代的閱讀量也同樣激增。

年輕人推動聖經復興

《基督日報》報導，美國聖經協會 (ABS) 發布第15屆年度「聖經狀況報告」，並記錄了聖經復興如何在美國社會中重新燃起。對此，調查數據涵蓋美國所有50個州和哥倫比亞特區的2656名成年人，資料收集時間為今年1月2日至21日。

「我們祈禱能夠裝備牧師和教會領袖，讓他們陪伴人們走過屬靈的旅程，並幫助人們更深入了解神的話語。」美國聖經協會首席創新官普萊克表示，美國社會對聖經的興趣重新燃起，不論參與度和使用率均顯著上升，尤其來自男性和年輕人的推動。

報告顯示，研讀聖經的美國人比例從18%上升到20%，每年至少研讀三到四次的聖經使用者比例也從38%上升到41%。其中，這項復興主要由千禧世代推動，聖經使用率上升了9個百分點（達到39%），聖經參與度上升了5個百分點（達到17%）。

聖經使用性別差異

《聖經記錄報》指出，美國聖經使用率的性別差異相當顯著，據統計，54%的Z世代和57%的千禧世代男性每週閱讀聖經，而Z世代和千禧世代女性的比例則分別為46%和43%。然而，聖經閱讀量的增加有可能來自好奇心，不見得會導致信仰增強。

巴納集團執行長金納曼表示，這項調查顯示了聖經使用率的大幅回升，而年輕一代的閱讀量也同樣激增，進一步證實了基督教信仰和實踐正在重塑中。

