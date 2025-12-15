全新美國總統專機交付再延期 最快2028年交機

快訊

中央社／ 紐約14日綜合外電報導

波音公司（Boeing）打造的全新美國總統專機交付時間將再延後至少一年，最快得等到2028年才能交機。

法新社報導，根據美國空軍更新的時程表，採用波音747-8型客機改造的兩架新型VC-25B專機中的首架，至少要到2028年才會投入使用。

美國空軍發言人今天告訴記者：「2025年12月12日，美國空軍在VC-25B計畫的既有合約上，授予波音公司價值1550萬美元的修改合約。」

發言人表示，這筆費用與「新通訊系統整合」有關，還說這「能在現行計畫時程內完成，首架VC-25B預計於2028年中交付」。

在此之前，美國空軍曾表示首架飛機將於2027年交付。

軍方並未透露波音延後交機的原因。

波音則表示所有關此計畫的問題，將交由美國空軍回應。

這份合約簽訂於2018年，時值美國總統川普首個任期內，當時目標是在2024年底前交付首架飛機。

