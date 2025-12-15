布朗大學槍案 她兩度親歷校園慘劇：驚恐又憤怒

快訊

中央社／ 羅德島州首府普羅維登斯14日綜合外電報導

美國常春藤盟校布朗大學發生致命槍擊案，迴盪的槍聲讓躲在桌下的學生驚恐不已，對至少兩名學生而言，這毛骨悚然的一刻瞬間喚起他們昔日目睹校園慘案的恐懼。

21歲的特雷塔（Mia Tretta）與20歲的魏斯曼（ZoeWeissman）多年前曾在校園槍擊事件中倖存。魏斯曼告訴「紐約時報」：「我現在最強烈的感受是…這個國家怎麼會允許這種事情兩度發生在我這樣的人身上？」

英國「衛報」報導，一名黑衣人昨天闖入布朗大學（Brown University），朝正在期末考的學生開槍，造成至少2死、9傷後逃逸，數以百計警察徹夜在校園及附近社區搜查。

當時人在布朗大學宿舍的魏斯曼接到朋友電話，警告有槍擊事件正在發生。她告訴美國國家廣播公司（NBC），她先是感到恐慌，接著轉為憤怒，「我很生氣，我以為自己再也不會遇到這種事，8年後，我竟然又碰上了」。

2018年，年僅12歲的魏斯曼親眼目睹了佛羅里達州派克蘭市（Parkland）道格拉斯中學（MarjoryStoneman Douglas High School）槍擊案。當年這起校園槍擊案造成17人喪命。

特雷塔則是在2019年於洛杉磯附近的索古斯高中（Saugus High School）遭遇槍擊，腹部中彈。當時有一名男學生選在自己16歲生日當天於校園開火，造成2人喪命，其中一人是特雷塔最要好的朋友。

特雷塔說：「大家總是認為，這種事情不會發生在自己身上。我也曾這麼想，直到我在學校遭遇槍擊。」

特雷塔昨天原本打算在發生槍擊案的巴魯斯與霍利（Barus & Holley）工程與物理大樓複習課業，後來因感到疲倦，選擇留在宿舍。

這起校園槍擊案再次將美國長期以來對槍枝管制的呼聲推到聚光燈下，在已開發國家中，美國槍枝相關法律較為寬鬆。根據非政府組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）統計，今年來全美各地發生了389起大規模槍擊案，去年則有超過500起。大規模槍擊案的定義為涉及至少4名死者或傷者。

特雷塔與魏斯曼說，她們原以為自己再也不會經歷槍擊事件。

魏斯曼說：「唯一讓我感到安慰的是，從統計學角度來看，這種事情幾乎不可能再發生在我身上。但顯然，我們現在正處於一個誰都無法再這麼說的階段。」

路透社報導，警方已在羅德島州一間飯店內拘留一名「關係人」（person of interest）。

羅德島州首府普羅維登斯（Providence）警察局長培瑞斯（Oscar Perez）在記者會中表示，犯嫌年約20多歲，但因調查仍在進行而拒絕透露更多細節。他稍早指出，目前當局沒有尋求其他嫌疑人。

聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）在社群平台X發文說，該名關係人在距離布朗大學校區約半小時車程的科芬特里鎮（Coventry）一間飯店房間裡遭到拘留。他指出，FBI行動數據分析專責小組透過行動定位資訊鎖定嫌疑人所在位置。

普羅維登斯公共安全發言人多斯雷斯（KristyDosReis）說，這名被拘留者將於今晚遭到正式起訴。

「華盛頓郵報」（Washington Post）和NBC等媒體援引不具名消息來源指出，這名男子可能是24歲、曾住在威斯康辛州的退役軍人艾瑞克森（BenjaminErickson）。

軍方人員告訴路透社，一名全名為班傑明．W．艾瑞克森（Benjamin W. Erickson）的男子自2021年5月到2024年11月服役於美國陸軍步兵部隊，期間未被派遣到他處執行任務，目前無法確認此人是否就是被拘留的槍擊案嫌疑人。

