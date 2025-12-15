快訊

陸「白菜價」高超音速飛彈顛覆全球 小國也能滅美艦

回應採購案…顧立雄激動：包商只要符合規定 我不需要管名字與地址

整理包／勞保紓困貸款來了！最高可領10萬 開放時間、資格與申請詳情一次看懂

H200晶片好香！路透：陸企需求強「輝達擬增產」但仍有2不確定

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普上周宣布允許輝達向中國企業出售H200晶片。路透
美國總統川普上周宣布允許輝達向中國企業出售H200晶片。路透

路透引述兩名消息人士報導，中國大陸企業對輝達H200晶片需求強勁，訂單量遠超現有供應，輝達研擬增加產能。不過，路透提到，目前中國政府尚未批准採購，輝達增產量能也仍未確定。

輝達發言人在路透報導後聲明表示：「公司正管理供應鏈，以確保在取得許可的前提下，向中國授權客戶銷售H200，不會影響我們對美國客戶的供應能力。」

消息人士指出，輝達已向中國客戶說明目前供應狀況，但並未透露具體數量。

美國總統川普上周宣布允許輝達向中國企業出售H200晶片，隨後傳出阿里巴巴、字節跳動等中企巨頭積極向輝達洽購H200消息。

不過，H200進入中國市場仍存在不確定性。一來中國政府尚未批准任何採購，二來目前H200產量仍非常有限，因輝達正專攻最先進的Blackwell系列與即將推出的Rubin系列產品，同時要和谷歌母公司Alphabet競爭台積電有限的先進晶片產能。

路透先前引述消息人士，中國官員10日曾召開緊急會議，研議是否允許進口H200，且提議要求每一筆H200採購必須搭配一定比例的國產晶片。

中國工信部（MIIT）未立即回應置評。

台積電拒絕針對特定客戶的產能配置提供評論，僅表示可參考董事長魏哲家近期就AI需求大增下的產能規畫所作說明。

H200 客戶 路透

延伸閱讀

摩爾線程 打通陸產GPU產業閉環

美超微奪單 曬CEO梁見後、馬斯克合照 台廠吃紅

京元電訂單能見度看到明年

輝達、博通全力投入 CPO 這道曙光…延續算力成長

相關新聞

H200晶片好香！路透：陸企需求強「輝達擬增產」但仍有2不確定

路透引述兩名消息人士報導，中國大陸企業對輝達H200晶片需求強勁，訂單量遠超現有供應，輝達研擬增加產能。不過，路透提到，...

美期中選舉 川普先打預防針…不確定共和黨能否維持眾院掌控權

美國總統川普表示，他不確定共和黨能否在明年期中選舉後，繼續維持眾議院的掌控權，因為他的一些經濟政策尚未完全發揮效果。此外...

美布朗大學槍響 2死9傷

美國羅德島州常春藤盟校布朗大學十三日發生槍擊，至少兩人死亡、九人受傷，警方隨後在校園及周邊大規模搜索逃逸的嫌犯，十四日上...

美布朗大學槍擊案釀2死9傷 警方拘留一名關係人

美國常春藤聯盟名校布朗大學校園昨天遭槍手闖入，一名黑衣人朝正在期末考的...

經濟不好還是健康不佳？ 川普難題有些似曾相識

一位上了年紀、支持率欠佳、健康狀況頻受外界質疑的美國總統，卻堅持美國欣欣向榮。乍看之下，這樣的描述或許讓人聯想到前總統拜...

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買輝達H200晶片

白宮人工智慧（AI）事務主管薩克斯（David Sacks）表示，中國大陸已看穿美國允許輝達（Nvidia）H200晶片...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。