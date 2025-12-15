捷藍航空指美軍機亂入 委國空域附近險釀事故

美國捷藍航空（JetBlue）12日一架自加勒比海小國古拉索起飛的航班，飛行員表示為避免與美國空軍加油機相撞只好停止爬升，這名飛行員指責美國軍機穿越他的航道。

美聯社報導，根據捷藍航空飛行員與空中交通管制員的通話錄音，飛行員表示：「我們差點在此發生空中相撞。他們直接飛進我們的航道…他們的應答器沒開，太離譜了。」

這起事件涉及捷藍航空1112航班，它自位於委內瑞拉海岸附近的古拉索（Curacao）起飛，目的地是紐約市甘迺迪國際機場（JFK airport）。

捷藍飛行員表示，「剛才有一架飛機從我們正前方不到5英里（也許只有2到3英里）地方飛過，那是一架美國空軍的空中加油機，而且和我們處於同一高度。」

這名飛行員說，「我們不得不停止爬升」。這架空軍飛機隨後進入委內瑞拉領空。

捷藍航空發言人鄧布勞斯基（Derek Dombrowski）今天表示：「我們已將此事報告聯邦當局，並將配合任何調查。」

鄧布勞斯基補充說：「我們機組人員受過在各種飛行情況下如何正確操作的訓練，感謝他們及時將此事回報領導團隊。」

美國聯邦航空總署（FAA）上個月發出警告，指委內瑞拉境內或周邊的安全情勢惡化以及軍事活動升高，此區飛機應「提高警覺」。

根據空中交通管制紀錄，管制員回覆捷藍飛行員說：「不明飛行器在我們空域出現，這實在令人憤怒。」

美國軍方最近加強在加勒比海地區的掃毒力道，並試圖增加對委內瑞拉政府的壓力。