快訊

北市清潔隊員「1對3」殺2人 辯國民法官開庭在睡覺仍判24年定讞

判決書855頁…黎智英勾結外國勢力等3罪全部成立 判刑日待訂

任我政務顧問 陸宣布制裁日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂

捷藍航空指美軍機亂入 委國空域附近險釀事故

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

美國捷藍航空（JetBlue）12日一架自加勒比海小國古拉索起飛的航班，飛行員表示為避免與美國空軍加油機相撞只好停止爬升，這名飛行員指責美國軍機穿越他的航道。

美聯社報導，根據捷藍航空飛行員與空中交通管制員的通話錄音，飛行員表示：「我們差點在此發生空中相撞。他們直接飛進我們的航道…他們的應答器沒開，太離譜了。」

這起事件涉及捷藍航空1112航班，它自位於委內瑞拉海岸附近的古拉索（Curacao）起飛，目的地是紐約市甘迺迪國際機場（JFK airport）。

捷藍飛行員表示，「剛才有一架飛機從我們正前方不到5英里（也許只有2到3英里）地方飛過，那是一架美國空軍的空中加油機，而且和我們處於同一高度。」

這名飛行員說，「我們不得不停止爬升」。這架空軍飛機隨後進入委內瑞拉領空。

捷藍航空發言人鄧布勞斯基（Derek Dombrowski）今天表示：「我們已將此事報告聯邦當局，並將配合任何調查。」

鄧布勞斯基補充說：「我們機組人員受過在各種飛行情況下如何正確操作的訓練，感謝他們及時將此事回報領導團隊。」

美國聯邦航空總署（FAA）上個月發出警告，指委內瑞拉境內或周邊的安全情勢惡化以及軍事活動升高，此區飛機應「提高警覺」。

根據空中交通管制紀錄，管制員回覆捷藍飛行員說：「不明飛行器在我們空域出現，這實在令人憤怒。」

美國軍方最近加強在加勒比海地區的掃毒力道，並試圖增加對委內瑞拉政府的壓力。

美國 委內瑞拉 空軍

延伸閱讀

美軍在敘利亞遇襲3死！川普預告「嚴厲報復」槍手疑敘利亞部隊自己人

馬查多出逃內幕曝光：喬裝闖10哨站搭木船渡海 美軍F-18掩護

美海、空進逼委國 加海部署力度近年新高

「諾貝爾和平獎得主」馬查多出逃內幕曝！ 喬裝突破檢哨站 美軍F-18疑護駕

相關新聞

浣熊成為美國新寵物的可能性？研究指出有馴化跡象

最近美國一隻闖進酒店醉倒的浣熊爆紅，登上美國各媒體版面。事實上科學研究指出，在美國，浣熊因長期接近人類，不只行為改變，連臉部都逐漸變得更可愛、嘴鼻更短，出現初期馴化特徵，浣熊可能快成為美國人的新寵物。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美期中選舉 川普先打預防針…不確定共和黨能否維持眾院掌控權

美國總統川普表示，他不確定共和黨能否在明年期中選舉後，繼續維持眾議院的掌控權，因為他的一些經濟政策尚未完全發揮效果。此外...

美布朗大學槍響 2死9傷

美國羅德島州常春藤盟校布朗大學十三日發生槍擊，至少兩人死亡、九人受傷，警方隨後在校園及周邊大規模搜索逃逸的嫌犯，十四日上...

美布朗大學槍擊案釀2死9傷 警方拘留一名關係人

美國常春藤聯盟名校布朗大學校園昨天遭槍手闖入，一名黑衣人朝正在期末考的...

經濟不好還是健康不佳？ 川普難題有些似曾相識

一位上了年紀、支持率欠佳、健康狀況頻受外界質疑的美國總統，卻堅持美國欣欣向榮。乍看之下，這樣的描述或許讓人聯想到前總統拜...

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買輝達H200晶片

白宮人工智慧（AI）事務主管薩克斯（David Sacks）表示，中國大陸已看穿美國允許輝達（Nvidia）H200晶片...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。