美布朗大學槍響 2死9傷

美國羅德島州常春藤盟校布朗大學十三日發生槍擊，至少兩人死亡、九人受傷，警方隨後在校園及周邊大規模搜索逃逸的嫌犯，十四日上午才拘留一名相關「嫌疑人」。該校所在的普羅維登斯市長史邁利十四日說，已解除原地避難令，市民可稍鬆口氣。

史邁利說，傷者中一人傷勢危急，七人傷勢穩定，一人已出院。布朗大學指出，十一名死傷者均為學生。逾四百人十三日獲派追捕嫌犯，布朗大學一度呼籲原地避難，十四日清晨宣布避難令結束。當地警方證實，被拘留者卅多歲。

槍案約發生在當地十三日下午四時廿分（台灣時間十四日凌晨五時廿分），地點在該校工學院大樓，當時正進行期末考，大樓外門未上鎖。美國總統川普說，這是件憾事，已聽取相關簡報。有美媒報導，嫌疑人是在普羅維登斯機場附近飯店被捕。

來自台灣的該校工程博士生簡江恆向美媒ＷＪＡＲ說，當時正與另三名學生在實驗室工作，收到校方簡訊後立刻關燈、反鎖門窗並躲到書桌下約兩小時，後來收到訊息要求所有人撤離才打開門；警方進來搜身、檢查實驗室後，要求他們立刻離開。