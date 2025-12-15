聽新聞
0:00 / 0:00

美布朗大學槍響 2死9傷

聯合報／ 編譯廖振堯、高詣軒盧思綸／綜合報導

美國羅德島州常春藤盟校布朗大學十三日發生槍擊，至少兩人死亡、九人受傷，警方隨後在校園及周邊大規模搜索逃逸的嫌犯，十四日上午才拘留一名相關「嫌疑人」。該校所在的普羅維登斯市長史邁利十四日說，已解除原地避難令，市民可稍鬆口氣。

史邁利說，傷者中一人傷勢危急，七人傷勢穩定，一人已出院。布朗大學指出，十一名死傷者均為學生。逾四百人十三日獲派追捕嫌犯，布朗大學一度呼籲原地避難，十四日清晨宣布避難令結束。當地警方證實，被拘留者卅多歲。

槍案約發生在當地十三日下午四時廿分（台灣時間十四日凌晨五時廿分），地點在該校工學院大樓，當時正進行期末考，大樓外門未上鎖。美國總統川普說，這是件憾事，已聽取相關簡報。有美媒報導，嫌疑人是在普羅維登斯機場附近飯店被捕。

來自台灣的該校工程博士生簡江恆向美媒ＷＪＡＲ說，當時正與另三名學生在實驗室工作，收到校方簡訊後立刻關燈、反鎖門窗並躲到書桌下約兩小時，後來收到訊息要求所有人撤離才打開門；警方進來搜身、檢查實驗室後，要求他們立刻離開。

美國 槍擊

延伸閱讀

影／高雄反五輕落幕10年 靈魂人物黃石龍見證楠梓增加30棟大樓

NBA／慘！戰績倒數第2卻無首輪籤可用 美媒抨擊鵜鶘胡亂交易

天空塔「他→才是101」網笑翻 賈永婕讚可愛：盼明年更多串連

怎畫的？台中大樓出現高空塗鴉 警鎖定「雪糕刺客」查辦中

相關新聞

美布朗大學槍響 2死9傷

美國羅德島州常春藤盟校布朗大學十三日發生槍擊，至少兩人死亡、九人受傷，警方隨後在校園及周邊大規模搜索逃逸的嫌犯，十四日上...

美布朗大學槍擊案釀2死9傷 警方拘留一名關係人

美國常春藤聯盟名校布朗大學校園昨天遭槍手闖入，一名黑衣人朝正在期末考的...

經濟不好還是健康不佳？ 川普難題有些似曾相識

一位上了年紀、支持率欠佳、健康狀況頻受外界質疑的美國總統，卻堅持美國欣欣向榮。乍看之下，這樣的描述或許讓人聯想到前總統拜...

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買輝達H200晶片

白宮人工智慧（AI）事務主管薩克斯（David Sacks）表示，中國大陸已看穿美國允許輝達（Nvidia）H200晶片...

對停火「態度開放」卻仍互控攻擊 泰柬戰火擴大、白宮說話了

泰國政府14日宣布，對東南部達叻府實施宵禁，原因是與柬埔寨之間的交火已擴及爭議邊境地區的沿海地帶。兩天前，美國總統川普才...

影／布朗大學槍擊案9小時還沒抓到人！FBI急設檢舉平台 槍手身影曝光

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國布朗大學13日下午發生校園槍擊，造成2人死亡、9人受傷。警方事發後展開大規模搜捕，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。