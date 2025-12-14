快訊

新莊公寓火災 16歲少女殞命…校方：學生人緣佳 將安排班級團輔

想讓孩子讀私中？115年雙北私立中學入學考試時間出爐 升學關鍵、策略全解析

明晨最冷「低溫10度以下」 周三另波東北季風來襲水氣增

美布朗大學槍擊案釀2死9傷 警方拘留一名關係人

中央社／ 中央社
美國常春藤聯盟名校布朗大學校園昨天遭槍手闖入，一名黑衣人朝正在期末考的學生開槍，造成2死、9傷後逃逸。羅德島州普羅維登斯警方今天表示，已拘留一名與槍擊案有關的「關係人（person ofinterest）」。路透
美國常春藤聯盟名校布朗大學校園昨天遭槍手闖入，一名黑衣人朝正在期末考的學生開槍，造成2死、9傷後逃逸。羅德島州普羅維登斯警方今天表示，已拘留一名與槍擊案有關的「關係人（person ofinterest）」。路透

美國常春藤聯盟名校布朗大學校園昨天遭槍手闖入，一名黑衣人朝正在期末考的學生開槍，造成2死、9傷後逃逸。羅德島州普羅維登斯警方今天表示，已拘留一名與槍擊案有關的「關係人（person ofinterest）」。

羅德島州（Rhode Island）普羅維登斯（Providence）市長史麥利（Brett Smiley）和警察局長培瑞斯（Oscar Perez）一同出席記者會，培瑞斯表示，該名人士是在「今天清晨較早時」遭到拘留；他並說，目前執法單位並未在尋找其他與此攻擊事件相關的人員。

布朗大學（Brown University）今天發布公告表示，警方已解除校園的就地避難令（shelter-in-place）。

布朗大學校長派克森（Christina Paxson）向媒體表示，所有或幾乎所有受害者都是學生，並說道：「這是人們最不希望發生的一天，但它真的發生了」。

布朗大學校園醫療與健康服務部門表示，截至昨天深夜，9名傷者中有7人情況危急。

校園 期末考 美國

延伸閱讀

澳洲雪梨景點邦代海灘槍擊案 迄今至少逾10死多人傷

影／布朗大學槍擊案9小時還沒抓到人！FBI急設檢舉平台 槍手身影曝光

影／布朗大學期末考槍擊2死9傷！學生哭躲圖書館 疑7道槍聲曝光

影／布朗大學期末考驚傳槍響！台灣博士生還原驚險避難過程

相關新聞

美布朗大學槍擊案釀2死9傷 警方拘留一名關係人

美國常春藤聯盟名校布朗大學校園昨天遭槍手闖入，一名黑衣人朝正在期末考的...

經濟不好還是健康不佳？ 川普難題有些似曾相識

一位上了年紀、支持率欠佳、健康狀況頻受外界質疑的美國總統，卻堅持美國欣欣向榮。乍看之下，這樣的描述或許讓人聯想到前總統拜...

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買輝達H200晶片

白宮人工智慧（AI）事務主管薩克斯（David Sacks）表示，中國大陸已看穿美國允許輝達（Nvidia）H200晶片...

對停火「態度開放」卻仍互控攻擊 泰柬戰火擴大、白宮說話了

泰國政府14日宣布，對東南部達叻府實施宵禁，原因是與柬埔寨之間的交火已擴及爭議邊境地區的沿海地帶。兩天前，美國總統川普才...

影／布朗大學槍擊案9小時還沒抓到人！FBI急設檢舉平台 槍手身影曝光

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國布朗大學13日下午發生校園槍擊，造成2人死亡、9人受傷。警方事發後展開大規模搜捕，...

川普：經濟政策成效未定 共和黨恐失眾院控制權

「華爾街日報」今天報導，美國總統川普表示，他不確定共和黨能否在明年期中選舉保住眾議院控制權，因為他部分經濟政策尚未完全發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。