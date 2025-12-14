美特使：白俄承諾不讓氣球飛入立陶宛

快訊

中央社／ 維爾紐斯13日綜合外電報導

美國總統川普的特使科爾（John Coale）今天表示，白俄羅斯總統魯卡申柯已承諾，不讓氣象氣球從白俄飛入立陶宛

路透社報導，白俄為俄羅斯的親密盟友。近幾個月以來，從白俄飄來的氣象氣球已導致立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）機場關閉十多次，據稱香菸走私者利用這些氣球運菸。

立陶宛指控，白俄當局協助相關活動，發動「混合攻擊」。立陶宛為此宣布進入國家緊急狀態，要求國會授權軍方支援警方與邊防人員，打擊走私行為。

科爾今天指出：「我相信白俄總統真心試圖讓情勢降溫。我認為這需要一段時間，但我覺得問題可以解決。他希望與鄰國建立正常關係，所以他向我作出保證。」

歐盟執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）本月初指稱，氣球飛越事件是白俄發動的「混合攻擊」，其行徑「完全不可接受」。

魯卡申柯（Alexander Lukashenko）近日表示，立陶宛過度渲染這項問題。

