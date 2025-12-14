快訊

對停火「態度開放」卻仍互控攻擊 泰柬戰火擴大、白宮說話了

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
12月10日，泰柬邊境衝突期間，泰國素林府一名傷者準備被送上軍用直升機。法新社
泰國政府14日宣布，對東南部達叻府實施宵禁，原因是與柬埔寨之間的交火已擴及爭議邊境地區的沿海地帶。兩天前，美國總統川普才以調停者之姿宣布雙方同意停火。

路透報導，泰國國防部發言人蘇拉桑（Surasant Kongsiri）在曼谷召開記者會、宣布宵禁措施後表示，自柬埔寨於13日再次表達對停火「持開放態度」以來，「整體而言，衝突仍在持續發生」。

他指出，泰國對透過外交方式解決衝突持開放態度，但強調「柬埔寨必須先停止敵對行動，我們才能展開談判」。

泰國軍方13日表示，已摧毀一座柬埔寨用來向該地區運送重武器與裝備的橋樑，並對柬埔寨沿海的戈公省境內、預先部署的砲兵陣地發動軍事行動。對此，柬埔寨指控泰國攻擊民用基礎設施。

柬中時報報導，泰軍公然無視川普與馬來西亞總理安華所推動的調停，持續侵略柬埔寨；總理洪馬內14日在臉書發文指出，英勇的前線將士正堅定捍衛國家主權與領土完整，令他深感自豪。

泰國這次宵禁範圍涵蓋達叻府內、與戈公省接壤的五個行政區，但不包括觀光勝地昌島（Koh Chang）與閣骨島（Koh Kood）。軍方先前已在東部的沙繳府實施宵禁，該措施目前仍然有效。

川普日前表示，12日他與泰國看守總理阿努廷以及柬埔寨總理洪馬內通話，雙方已同意「全面停火」。但阿努廷13日誓言泰國將持續戰鬥，「直到我們不再感受到對我們土地與人民的任何傷害與威脅」。

白宮發言人隨後表示，川普期望各方遵守所做出的承諾，並強調「他將在必要時追究任何一方的責任，以制止殺戮，並確保持久和平」。

泰國 柬埔寨 馬來西亞

